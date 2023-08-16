بالتزامن مع عرضه.. صناع «خمس جولات» يطلقون «بين نارين» لعايدة الأيوبي وأرسينك

طرحت المطربة الكبيرة عايدة الأيوبي، ومطرب الراب أرسينك بعنوان أغنية جديدة بعنوان "بين نارين" في تعاونهم الأول وهي إحدى أغاني فيلم “خمس جولات” الذي انطلق عرضه اليوم الأربعاء في السينمات.

أغنية “بين نارين” كلمات وألحان عايدة الأيوبي وأرسينك، منتج موسيقى ليجي سي، إنتاج يحيى علام، وإخراج مازن أشرف.



فيلم "خمس جولات" للنجم ماجد المصري وبطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبد المنعم، مدير تصوير أحمد عبد العزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبد العزيز، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.



https://youtu.be/UII3Y3SCUuo