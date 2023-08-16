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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

فيديو.. طرح أغنية "عايزة بحر" لشمس الكويتية 

شمس الكويتية
شمس الكويتية
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طرحت الفنانة شمس الكويتية أحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل اسم  “عايزة بحر" على قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية “عايزة بحر” ألحان وتوزيع أحمد عز، ومن كلمات الشاعر الغنائي  أيمن بهجت قمر، ومن إنتاج "Quanesty"، وتوزيع شركة شبكة.

يذكر أن شمس طرحت مؤخرا أغنية “يا متعلم”، وهي من كلمات الشاعر إيهاب عبد العظيم، ألحان وتوزيع سامر أبو طالب، وإخراج الكليب شريف ترحيني.

وشاركت شمس في دراما رمضان الماضي بمسلسل “سره الباتع” الذي أخرجه خالد يوسف بمشاركة عدد كبير من النجوم.
https://youtu.be/WBK-CFSLHTY

شمس الكويتيه أغنية عايزة بحر