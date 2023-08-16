السوبر الأوروبي.. النصيري يقود هجوم إشبيلية أمام مانشستر سيتي

أعلن خوسيه لويس مينديليبار، المدير الفني لفريق إشبيلية الإسباني، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال المباراة التي تجمع بينهما في نهائي كأس السوبر الأوروبي.

ويواجه إشبيلية، نظيره مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، في مباراة تحديد بطل السوبر الأوروبي 2023، على ملعب كارايسكاكيس باليونان، إذ ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الدولي المغربي يوسف النصيري، هجوم الفريق الأندلسي أمام السيتي، بمعاونة لوكاس أوكامبوس، وإيريك لاميلا.

ويتواجد في تشكيل إشبيلية الأساسي، الحارس المغربي ياسين بونو، الذي يرتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف الهلال السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تشكيل إشبيلية أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: ماكوس أكونيا – لويس بادي – نيمانيا جوديل- خيسوس نافاس

خط الوسط: إيفان راكيتيتش – أوليفيه توريس – خوان خوردان

وفي الهجوم: لوكاس أوكامبوس – يوسف النصيري – إريك لاميلا.

ويشارك إشبيلية في السوبر الأوروبي، بعدما حصد لقب بطولة الدوري الأوروبي عقب الفوز على روما الإيطالي.

كما يتواجد مانشستر سيتي في نهائي السوبر الأوروبي 2023، بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان الإيطالي.