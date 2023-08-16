السوبر الأوروبي.. مانشستر سيتي بالقوة الضاربة أمام إشبيلية

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة إشبيلية الإسباني، في المباراة التي تجمع بينهما في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2023.

ويستضيف ملعب كارايسكاكيس باليونان، المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي وإشبيلية، التي تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل السيتي، اللقاء بالقوة الضاربة، حيث يقود هجوم الفريق، الهداف النرويجي إيرلينج هالاند، رفقة جاك جريليش وفيل فودين.

ويغيب البلجيكي كيفين دي بروين عن المباراة، نظرًا للإصابة التي لحقت به في مباراة بيرنلي، في افتتاح الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ناثان آكي – جوشكو جفارديول – مانويل أكانجي – كايل والكر

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش – رودري - كول بالمر

وفي الهجوم: جاك جريليش - إيرلينج هالاند - فيل فودين.

ويشارك مانشستر سيتي في مباراة السوبر الأوروبي، باعتباره بطلًا لبطولة دوري أبطال أوروبا، الذي حصد لقبها على حساب إنتر ميلان الإيطالي.

كما يتواجد إشبيلية في نهائي السوبر الأوروبي، بعدما توج ببطولة الدوري الأوروبي على حساب روما الإيطالي.