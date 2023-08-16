شعبان يوسف: حمدى أبو جليل خلق نوعا مميزا من الراوي الشعبي خلال روايته ‹ديك أمي›

قال الشاعر والناقد شعبان يوسف، إن الروائي حمدي أبو جليل قد استطاع أن يخلق الرواي الشعبي من خلال روايته «ديك أمي». حيث نجد ثلاثة أصوات مختلفة وهي الرواية الشعبي والشاعر الشعبي.

وتابع شعبان يوسف خلال مداخلته بحفل إطلاق الرواية والتي نظمتها دار الشروق أن حمدي ابو جليل كان حكاء بطبيعته، فقد ظهر بداخل الرواية صوت الرواي المتمثل في شخصية حمدي ابو جليل لاسيما في المناطق التي تحدث فيها عن أمه، وقد رصد خلال الرواية العديد من الأمور التي تتعلق بحياة البدو مثل الاعياد والموروثات الشعبية، كما أنه أيضا لجأ في الرواية إلى أسطورة الأم، وأنه قد انتصر للمرأة في الرواية بشكل كبير جدا، وأظهر سطوة المرأة البدوية علي الرجل، من خلال سرد ساخر، وفقا لرؤية حمدي ابو جليل وأسلوب المنفرد.

واستطاعت أن تمتعنا بالعديد بالبورتريهات لشخصيات الرواية والتي تستطيع أن تلمسها من خلال وصفه للشخصيات وتصوير أشكالهم واوصافهم، كما أن الرواية تطرح العديد التساؤلات الوجودية.

وياتى الحفل بحضور ادبي كبير من قبل الكثير من الكتاب والأدباء والمثقفين ويدير الأمسية الكاتب هشام اصلان ويتحدث فيها كلام من الدكتور محمد بدوي والكاتب شعبان يوسف والروائي طارق إمام.

وبدأ الحفل بإذاعة مقطع من رواية «ديك امي» بصوت الروائي حمدي ابو جليل وهو مقطع نادر قد سجله الروائي قبل رحيله.

حمدى أبو جليل" هو كاتب مصري، من مواليد محافظة الفيوم 1967، من جذور بدوية مصرية، فازت روايته «الفاعل» بجائزة نجيب محفوظ عام 2008، كما فازت روايته "الرجال الذين ابتلعوا الشمس" فى نسختها الإنجليزية بجائزة سيف بانيبال الأدبية للترجمة، مناصفة مع الكاتب المصرى محمد خير، عن روايته "إفلات الأصابع" فى نسختها المترجمة.صدر له العديد من المؤلفات الأدبية منها:

أسراب النمل (مجموعة قصصية، 1997): وهى مجموعته القصصية الأولى، أشياء مطوية بعناية فائقة (مجموعة قصصية): فازت بجائزة الإبداع العربية سنة 2000، لصوص متقاعدون (رواية): وهى روايته الأولى صدرت عام 2002 وترجمت للانجليزية والفرنسية والإسبانية، الفاعل (رواية): فازت بجائزة نجيب محفوظ سنة 2008 وترجمها روبن موجر بعنوان «كلب بلا ذيل» (بالإنجليزية: A Dog with no Tail)‏.

وصدرت الترجمة عن قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة سنة 2015، القاهرة شوارع وحكايات (الهيئة العامة للكتاب، 2008)، طى الخيام – قصص (دار ميريت 2010)، الأيام العظيمة البلهاء (طرف من خبر الدناصوري) - دار ميريت 2017، نحن ضحايا عك (رواية أخرى فى التاريخ الإسلامي) - دار بتانة 2017، قيام وانهيار الصاد شين - رواية - دار ميريت 2018.

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