ولاء التمامى: لقاء السيسي لأهالي مطروح أعطى دفعة كبيرة لمشاريع التنمية الشاملة

أكدت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب إن لقاء الرئيس السيسي أهالي مطروح اليوم جاء في وقته تمامًا، مما يؤكد على قوة الدولة المصرية وتواصل مشاريع التنمية الشاملة فيها، وفي كل المحافظات وفق رؤية شاملة.

ولفتت التمامى خضير في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إلى حديث الرئيس السيسي عن الأزمة الاقتصادية وتأكيده أنها ستصبح من الماضي مثل أزمة الارهاب وغيرها، وان الدولة قادرة على تجاوزها يؤكد تماما ان مصر لديها اقتصاد قوي وقادر على مواجهة مختلف الظروف.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى ما قاله الرئيس السيسي خلال الاجتماع، حول قدرة الدولة حل مشكلة المياه التي كانت تعاني منها محافظة مطروح منذ 7 سنوات، وتوفير مياه شرب لكل محافظة مطروح. وتوفيرها للمدن الساحلية على البحر المتوسط، عبر برنامج محطات لتحلية مياه البحر. قائلة: أن ما يحدث جهد عظيم يراه الجميع ويقدرونه ويعرفون انه تمهيد للجمهورية الجديدة في مصر.

وأكدت التمامى، أن لقاء الرئيس أهالي مطروح، حمل العديد من الرسائل للجميع واقترب من قضايا التنمية الشاملة في الوطن، ومشروع الدلتا الجديدة وما يواجه الوطن من تحديات ضخمة.

واختتمت، إن لقاء الرئيس السيسي أهالي مطروح، كان فرصة مهمة لإرسال رسائل للداخل والخارج بتواصل عملية التنمية الشاملة في مصر، وقوة الدولة، وأن ما تمر به الآن من ظروف صعبة عادية في حياة الدول وسيتم تجاوزها.