أوائل الثانوية العامة في زيارة سبينيس مول العرب

الأربعاء 16/أغسطس/2023 - 08:32 م

للعام السادس على التوالي نظمت شركة سبينيس ايجيبت احتفالا بأوائل الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣ حيث استقبلتهم بفرعها الكائن بمول العرب بمدينة ٦ أكتوبر وتم تنظيم جولة لهم رفقة مدير الفرع على جميع الاقسام للتعرف عليها وعلى المنتجات المعروضة وعلى المزايا التي تقدمها الشركة لعملائها حتى يتمكنوا من الاضطلاع على جوانب تجارة التجزئة بشكل عملي من خلال أكبر فروع شركة سبينيس التي هي ثاني أكبر مستثمر اجنبي في مجال تجارة التجزئة في مصر.

وتضمنت الفعاليات لقاء مع مهند عدلي الرئيس التنفيذي لسبينيس مصر والذى وجه كلمة للأوائل قال فيها ان تقدم الامم مرهون بمدى اخذها بأسباب العلم والمعرفة فهي ليست فقط مجرد أدوات للتقدم ولكنها ايضا اساس الانطلاق نحو بناء الحضارات وعماد استمرارها فالمعرفة والعلم تربى النفوس وتثقل العقول لإيجاد حلول لمشكلات الإنسان وفق ما يواجهه في كل مجتمع وكل بيئة.

ولما كانت وسائل الاتصال والتواصل على تنوعها قد جعلت من العالم على اتساعه مجتمعا واحدا ومن القارة الارضية بيئة جامعة للإنسانية فقد أصبح لزاما عليكم أن تتجهوا نحو الأخذ بأسباب العلم والمعرفة محليا وعالميا لان تداخل المجتمعات وتفاعلها مع بعضها البعض يدفع حتما في اتجاه تعاون الحضارات وتكاملها لتحقيق صالح الحضارة الإنسانية كلها.

وأضاف عدلي قائلا فأنا لست من المؤمنين بمقولات صراع وتصادم الحضارات التي اطلقها بعض المفكرين الغربيين بل على العكس تماما فانا من اشد المؤمنين بتكامل الحضارات في مسارها التاريخي والجغرافي ومن أشد المؤمنين أيضا بأن جميع المشكلات الحياتية يمكن ايجاد حلول لها عبر الأدوات المعرفية والعلمية.

والان وانتم فى مفترق طرق هام يدخل بكم الى عالم التعليم الجامعي الذى يعتبر اول درجة فى سلم الحياة العملية... يجب على كلا منكم ان يتجه الى المجال الذى يجد في نفسه الرغبة والقدرة على تحقيق أهدافه للتحصيل والتعلم وصولا للإتقان والمشاركة الفعالة في الحياة العملية وضروبها المختلفة.

فانتم طليعة الجيل ونخبة الشباب الذين يجب ان يجد فيكم باقي جيلكم القدرة والمثل على الإنجاز والنجاح والمثابرة أيا كانت المجالات التي تختارونها.

وفى نهاية كلمته قال مهند عدلي أن هذه الأهمية هي التي تجعلني حريصا على الالتقاء كل عام بأوائل الثانوية العامة لأنني أجد فيهم ضوء الامل وشعلة النشاط وتجديد الإيمان لمستقبل أفضل وأكثر إشراقا وأكثر نجاحا لكم ولمصرنا الحبيبة.