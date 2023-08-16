طارق إمام: حمدي أبو جليل عمل على تطوير فكرة السخرية من خلال كتاباته

قال الروائي طارق إمام، إن علاقته بدأت بالروائي حمدي أبو جليل منذ فترة مبكرة وقد تعرفت عليه في أحد الاحتفالات الثقافية، ومن وقتها بدأت علاقتنا تقوى منذ تلك الفترة.

وتابع أمام خلال كلمته بحفل اطلاق رواية «ديك أمي» لحمدي أبو جليل والتي انطلقت منذ قليل، قاىلا لا يمكن لنا أن نقرأ ادب حمدي ابو جليل دون أن نعمل إسقاط على حمدي نفسه، ولا يمكن أن تفصل أدبه عن شخصيته، كما أنه كان يحاول الهروب من بعض الفخاخ التي تتعلق سواء باللغة أو النوستاليجيا أو الإغراق في البلاغة السردية ولهذا تميز أسلوبه بالسخرية حتى لا يقع في تلك الفخاخ، فقد قرر أن يعتنق الخفة وهذه الخفة لا تعني السطحية ولكن لها قيمة ما، وهو الأمر الشجاع الذي قام به حمدي أبو جليل.

مستتكملا:وكان حمدي ابو جليل يعمل على تطوير فكرة السخرية من خلال كتاباته، وكان لديه الرغبة الشديدة فأخذ السخرية إلى مستوى الهزلية، كما تميزت أعماله بالاحداث السريعة والحركة المفرطة للشخصيات.

وياتى الحفل بحضور ادبي كبير من قبل الكثير من الكتاب والأدباء والمثقفين ويدير الأمسية الكاتب هشام اصلان ويتحدث فيها كلام من الدكتور محمد بدوي والكاتب شعبان يوسف والروائي طارق أمام.

وبدأ الحفل باذعو مقطع من رواية «ديك امي» بصوت الروائي حمدي ابو جليل وهو مقطع نادر قد سجله الروائي قبل رحيله.

حمدى أبو جليل" هو كاتب مصري، من مواليد محافظة الفيوم 1967، من جذور بدوية مصرية، فازت روايته «الفاعل» بجائزة نجيب محفوظ عام 2008، كما فازت روايته "الرجال الذين ابتعلوا الشمس" فى نسختها الإنجليزية بجائزة سيف بانيبال الأدبية للترجمة، مناصفة مع الكاتب المصرى محمد خير، عن روايته "إفلات الأصابع" فى نسختها المترجمة.صدر له العديد من المؤلفات الأدبية منها:

أسراب النمل (مجموعة قصصية، 1997): وهى مجموعته القصصية الأولى، أشياء مطوية بعناية فائقة (مجموعة قصصية): فازت بجائزة الإبداع العربية سنة 2000، لصوص متقاعدون (رواية): وهى روايته الأولى صدرت عام 2002 وترجمت للانجليزية والفرنسية والإسبانية، الفاعل (رواية): فازت بجائزة نجيب محفوظ سنة 2008، وترجمها روبن موجر بعنوان «كلب بلا ذيل» (بالإنجليزية: A Dog with no Tail)‏، وصدرت الترجمة عن قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة سنة 2015، القاهرة شوارع وحكايات (الهيئة العامة للكتاب، 2008)، طى الخيام – قصص (دار ميريت 2010)، الأيام العظيمة البلهاء (طرف من خبر الدناصوري) - دار ميريت 2017، نحن ضحايا عك (رواية أخرى فى التاريخ الإسلامي) - دار بتانة 2017، قيام وانهيار الصاد شين - رواية - دار ميريت 2018.

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