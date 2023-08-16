"بدوي": روايات حمدي أبو جليل انطلقت ببراعة من كتابة السيرة الذاتية

قال الدكتور محمد بدوي إن الروائي حمدي أبو جليل قد استطاع أن يمزج أو يستخدم السيرة الذاتية في رواياته، بمعني أنه استطاع أن يقتنص من سيرته الذاتية وسير من حوله لينسج بها أعماله الروائية.

ولفت بدوي خلال كلمته بحفل إطلاق رواية «ديك أمي» والتي صدرت حديثا عن دار الشروق إلى أن ابو جليل قد خاض تلك المهمة بحرفية شديدة، دون أن يخضع لسطوة المشاعر الشخصية، فقد استطاع أن يجنب كرهه او حبه للشخصيات التي يتحدث عنها.

وتابع بدوي أن حمدي ابو جليل قد تعلم مجموعة من الأشياء التي استخدمها خلال كتاباته الأمر الأول هي السخرية، والتي عبر عنها بشكل كبير خلال أعماله الروائية، والأمر الآخر أنه استطاع السرد بلغة الأبطال وأن يكتب بلغة الشخوص الذي يحكي عنها، تلك الظاهرة التي وصل إلي ذروتها الكاتب الكبير إبراهيم أصلان والذي استطاع أن يظهر صوت الشخصية بلغتها خلال كتاباته.

أما عن رواية ديك امي فقد أوضح «بدوي» قائلا:«إننا إزاء حب من نوع خاص جدا وهو الحب الذي يظهر بين الرواي السارد وبين أمه وهذا الحب يصنع انشودة سردية ممتعة، معبرا عن سعادته بقراءة الرواية.

ويأتي الحفل بحضور ادبي كبير من قبل الكثير من الكتاب والأدباء والمثقفين ويدير الأمسية الكاتب هشام اصلان ويتحدث فيها كلا من الدكتور محمد بدوي والكاتب شعبان يوسف والروائي طارق إمام.

وبدأ الحفل بمقطع من رواية «ديك امي» بصوت الروائي حمدي أبو جليل وهو مقطع نادر قد سجله الروائي قبل رحيله.

حمدى أبو جليل" هو كاتب مصري، من مواليد محافظة الفيوم 1967، من جذور بدوية مصرية، فازت روايته «الفاعل» بجائزة نجيب محفوظ عام 2008، كما فازت روايته "الرجال الذين ابتلعوا الشمس" فى نسختها الإنجليزية بجائزة سيف بانيبال الأدبية للترجمة، مناصفة مع الكاتب المصرى محمد خير، عن روايته "إفلات الأصابع" فى نسختها المترجمة.

صدر له العديد من المؤلفات الأدبية منها:

أسراب النمل (مجموعة قصصية، 1997): وهى مجموعته القصصية الأولى، أشياء مطوية بعناية فائقة (مجموعة قصصية): فازت بجائزة الإبداع العربية سنة 2000، لصوص متقاعدون (رواية): وهى روايته الأولى صدرت عام 2002 وترجمت للإنجليزية والفرنسية والإسبانية، الفاعل (رواية): فازت بجائزة نجيب محفوظ سنة 2008، وترجمها روبن موجر بعنوان «كلب بلا ذيل» (بالإنجليزية: A Dog with no Tail)‏، وصدرت الترجمة عن قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة سنة 2015، القاهرة شوارع وحكايات (الهيئة العامة للكتاب، 2008)، طى الخيام – قصص (دار ميريت 2010)، الأيام العظيمة البلهاء (طرف من خبر الدناصوري) - دار ميريت 2017، نحن ضحايا عك (رواية أخرى فى التاريخ الإسلامي) - دار بتانة 2017، قيام وانهيار الصاد شين - رواية - دار ميريت 2018.

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