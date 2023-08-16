في أول حوار لها عقب أزمتها الصحية الأخيرة.. حورية فرغلي لـ«البوابة نيوز»: نفسي أتجوز وأعيش حياتي زي كل البنات.. نجمي بقى أعلى بسبب محمد رمضان.. كان نفسي "مشيلش" الرحم.. ومن حق جمهوري يعرف كل حاجة عني

في أول لقاء صحفي عقب تعافيها من جراحة استئصال الرحم؛ التقت «البوابة نيوز» النجمة المتألقة حورية فرغلي، في منزلها، للاطمئنان عليها، كاشفة خلال الحوار عن أسرار تذاع للمرة الأولى، أبرزها تبنيها أكثر من طفل، بينهم طفلان من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن توفيا منذ فترة قريبة. وخلال حوارها المشوق مع «البوابة نيوز» تطرقت «حورية» إلى الأزمات التى واجهتها وكشفت عن عدد أبنائها الذين تبنتهم حتى الآن، فضلًا عن تعليقها على أزمة الإعلامي نزار الفارس والفنان حسن شاكوش وغيرها من الأزمات التي شغلت الرأي العام مؤخرًا وتحدثت فرغلي، بكل شفافية عن حياتها الخاصة وغيرها من الأسرار.

مزيد من التفاصيل في نص الحوار التالي:

النجمة حورية فرغلي في منزلها

■ فى البداية نريد أن نطمئن عليكِ بعد وعكتك الصحية الأخيرة التى ألمَّت بكِ؟

- الحمد لله أنا أفضل بكثير الآن، لقد أجريت ٢٧ عملية خلال السنوات الماضية وظلت عملية واحدة متبقية لم أستطع إجراءها وقتذاك، وخلال الفترة الماضية كنت أجلس في غرفتي ودخل علي والدي وجد السرير الخاص بي ممتلئًا بالدم، فأخذني علي الفور وذهب للمستشفى وأمر الطبيب الخاص بي دخول العملية في الحال وفوجئت حينها بأنني مصابة بورم في الرحم ولا بُد من استئصاله فورًا وانتابتني صدمة كبيرة وانهرت من البكاء، خاصةً أنني كان لدي حلم طوال الوقت في الإنجاب، وكنت أتمنى ذلك ولكن إرادة الله فوق كل شىء وأشعر الآن برضا تام.

■ أعلم أنك تعرضت لانتكاسة منذ يومين ودخلت على إثرها المستشفى مرة أخرى ماذا حدث؟

- بالفعل الجرح الخاص بالعملية فك فذهبت إلى المستشفى لإجراء كل الفحوصات اللازمة، والحمد لله أنا الآن في حالة صحية جيدة، وأشكر الذى سأل عني وحاول الاطمئنان علي صحتي.

■ صرحت بأن الجميع يقصرون في حقك خلال السنوات الماضية.. من الذي سأل عنك في وعكتك الصحية الأخيرة؟

- بصراحة شديدة أمي الوحيدة التي لم تتركني قط والممرضات اللائى يعملن في المستشفى يوميًا كن يجلسن بجواري ويفطرن معي كل يوم، ولم يتركنني قط وأوجه لهن كل الشكر والتقدير.

■ من قام بزيارتك من الوسط الفني؟

- لم يأت أحد من الفنانين علي الإطلاق لي في المستشفى، وأنا لا أحتاج سؤالًا من أحد لأداء الواجب ولكن من يريد السؤال والاطمئنان على صحتي يكون بيحبني حب حقيقي فقط دون أي حسابات أو مقابل.

■ أعلم أن الفنان محمد رمضان والنجمة الكبيرة نبيلة عبيد اتصلا بك للاطمئنان عليك.. فماذا عن ذلك؟

- بالفعل هذا حدث وسأل محمد رمضان علي فهو إنسان طيب للغاية وصديق عزيز ومن المحال أن أنسى فضله علي عندما شاركت في فيلمين له «قلب الأسد» و«عبده موتة» نجمي أصبح أعلى في الأفلام الشعبية بسببه، كما قام بالاتصال بي عدد من هوانم الفن منهن نبيلة عبيد، صفية العمري، ميرفت أمين، أصالة، مادلين طبر، وإيناس كامل.

وهذا الجيل هم فقط من يسألون عني كل يوم ولكن جيلي أنا لم يسألوا عني وحتى عندما أقوم بتصوير فيلم أو مسلسل لم يأت أحد في الكرفان الخاص بي ويجلس معي، وبصراحة شديدة أنا عمري ما رأيت كما من الحب والحنان إلا مع الفنانة الكبيرة صفية العمري فهي لا تتركني قط كل يوم وأحب أن أتوجه لها بكل الشكر من خلال حواري معكم.

■ بعد وعكتك الصحية الأخيرة ما الذى تغير فى حسابات حورية فرغلي؟

- أصبحت أسعد إنسانة في الكون عن أي مرحلة سابقة وقد مررت بفترة صعبة للغاية عن أي إنسان من الممكن أن يمر بها وأحمد الله كثيرًا علي حالة الرضا والسعادة التي أعيشها الآن.

■ بعد عملية استئصال الرحم هل تراودك فكرة التبني؟

- بالفعل أنا تبنيت طفلين خلال السنوات الماضية طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة والآخر من إحدى دار الرعاية ولكن قد توفيا خلال الفترة الماضية، فحلم الأمومة بداخلي قبل ما أعرف بأنني لدي ورم في الرحم، وتعلقت بهما للغاية وكنت أشعر أنهما أولادي حقيقي لأن واحدا منهما كان لا يرى ولا يسمع ولكن عندما كنت أجلس بجانبه يشعر بي ويحتضني للغاية وبسبب موتهما لا أريد أن أتبنى مرة أخرى.

■ بعد وفاة حب عمرك «خطيبك السابق».. هل من الممكن أن يدق قلب حورية مرة أخرى؟

- الآن يمر علي وفاة خطيبي ٢٢ عامًا، ووفاته كانت من أصعب لحظات حياتي، فقد توفي قبل كتب كتابنا بيوم واحد وحتى الآن لم يأت أحد للزواج مني وأنا بنت ونفسي أتزوج وأعيش حياتي مثل أي فتاة.

■ بعد الضجة التي حدثت من علاقتك مع الفنان حسن شاكوش هل حدث اتصال بينكما؟

- لم يحدث أي اتصال بيني وبين الفنان حسن شاكوش، وهو قدم اعتذارًا رسميًا لي، وأقول لحسن شاكوش: «أنا مش زعلانة منك يا شاكوش ولا مضايقة».

■ ما حقيقة رفعك دعوى قضائية ضد ريم طارق طليقة الفنان حسن شاكوش؟

- هذا كلام عارٍ تمامًا من الصحة لم يحدث و«ريم» تعلم جيدًا من هي الفنانة حورية فرغلي، ولا أعلم لماذا يتم الزج باسمى في هذا الأمر فهناك أسماء كثيرة غيري بشرى وسارة وغيرهما.

■ بعد الضجة الكبيرة التي حدثت بسبب حلقتك مع المذيع نزار الفارس.. وخطبتك له وجهت لك رسالة قائلة بالمعني الدارج «أنت ليه لعبت بمشاعري وهو كان خطبك بجد».. ما تعليقك؟

- نزار الفارس إنسان غريب للغاية وهو من افتعل الأزمة ليس أنا وتفاجأت أن بعد ذلك يقول إنه كان يجبر بخاطري، وأحب أوجه رسالة في ذلك العمر لإنهاء الحديث في هذا الموضوع، «أنا لا أعرفه وأنا التي جبرت بخاطره ووافقت أن أقوم أرقص معه وهو قصير وناله الشرف والذي فعله أمر سيئ للغاية وهذا الأمر ليس جديدا عليه فهو دائما يفتعل الكثير من المشاكل مع الفنانات».

■ صرح الناقد الكبير طارق الشناوي بأن تسجيلك مع نزار كان أشبه باللعبة ولكن ينبغي علي الفنان أن يكون أكثر حرصًا في التعامل مع وسائل الإعلام وحريصًا على تصرفاته وإنك أخطأت في التعامل ببساطة.. ما تعليقك؟

- أنا من عشاق الناقد الكبير طارق الشناوي، وبحترم كل آرائه وأحاديثه وأريد أن أقول له من خلال حواري معكم: «والله العظيم يا أستاذ طارق أنا مجاش في بالي خالص إن الموضوع هيوصل لكده وسوف آخذ في الاعتبار نصيحتك وأقدرها جيدًا».

■ تتحدثين في كل أحاديث بجرأة وعمق هل حورية فرغلي في حياتها الشخصية مثل ما نراك على الشاشة؟

- بالطبع أنا على المستوى الشخصي مثل ما ترونني على الشاشة فأنا لا أتجمل ولا أحب أن أكذب علي الإطلاق وبالنسبة لي صريحة للغاية وأرى أن ما دام هناك جمهور كبير ويحبني أري أنه من حقه يعرف كل شيء عني بكل شفافية وصراحة.

■ كل شخص لديه أخطاء في حياته هل أخطاء حورية فرغلي تظل معها أم تمسح بسهولة؟

- أنا لا أبكي علي الماضي إطلاقا وكل أمر في حياتي مقدر ومكتوب ومن الممكن أن أندم علي أشياء أفعلها وأكثر شيء ندمت عليه وبداخلي وجع كبير بسببه لم يمت أبدًا هو موت خطيبي وهذا من أصعب لحظات حياتي.

■ هل تتعرضين للطعن والخيانة من أشخاص قريبة منك؟

- بالفعل لقد تعرضت للخذلان والخيانة من أقرب الأشخاص لي وهي صديقة عمري التي جمعتني بها عشرة ومودة علي مدار ٣٠ عامًا، وبعدها فقدت الثقة في أي إنسانة وقد تأكد وقتذاك من خيانتها لي بنفسي لأنني لا أنساق وراء أي كلام يقال لي.

■ صرحت بأنك تعرضت للسحر من أقرب الناس إليك في حياتك.. ماذا كنت تقصدين؟

- بالفعل تم عمل سحر لي ولكن ليس من أهلي ولا أشخاص قريبين مني، ولكن من فنانين سبق وجمعني بهم أعمال فنية كثيرة ورغم ما مررت به في حياتي كله من طعنات وضربات لا أكره أحدا وأقول فقط حسبي الله ونعم الوكيل في كل الذين أذوني.

النجمة حوريه فرغلي وعشقها للفروسية

■ تحدثتِ بأنك تحتاجين للحنان وتشعرين بالوحدة.. ما الذي افتقدته حورية فرغلي في طفولتها؟

- والدي انفصل عن والدتي وأنا كان عمري ٤٢ ساعة وعشت مع زوجة أبي في مرحلة من حياتي، كانت من أصعب المراحل علي، وكانت مراته سيئة جدا معي فقد كانت تتعدى علي بالضرب، فقد كانت أيضًا إنسانة صعبة وصارمة للغاية وأبي طبيب جراح طوال الوقت متواجد في المستشفى ويسافر كثيرًا إلى الكويت.

وعندما أتممت ٧ أعوام أخذتني والدتي وتربيت معها ومنذ طفولتي إلى الآن وحياتي كلها هي الفروسية والخيل علمني الكثير من الأشياء وأنا لم أعش فترة الطفولة أو المراهقة بشكل جيد.

■ لو عاد بك الزمن للوراء.. ما الشىء الذي تتمنين أنه لم يحدث في حياتك؟

- بعد تفكير طويل وسكوت دام قليلًا وبشكل متأثر، أجابت: «أتمنى عدم استئصال الرحم، وأتزوج خطيبي السابق وفي النهاية كل شيء قضاء وقدر».

محررة البوابة مع النجمة حورية فرغلي في منزلها

■ الجمهور احتار بين كلامك أنت والفنانة أمينة خليل في صلة القرابة بينكما ما بين نفي وإثبات فهل هناك شيء بينكما وما حقيقة الأمر؟

- بصراحة شديدة أنا زعلانة للغاية منها وأشعر بصدمة كبيرة نحوها، فقد سألني الإعلامي عمرو الليثي عنها وأنا أجبت بكل صراحة أن بالفعل هناك صلة قرابة بيني وبينها ووالدتي ووالدتها أولاد خالة، وفي اليوم الثاني كذبتني وقالت إنني «بتلذق فيها»، وبعدها حدث اتصال بين والدتي ووالدتها فغيرت كلامها مرة أخري ولا أدري ما السبب من فعل ذلك، حتي في أزمتي الصحية الأخيرة لم تسأل عني علي الإطلاق، وليس لها دور في حياتي فهي لا تحبني، وأوجه لها رسالة من خلال منبركم الإعلامي «أنا مش بتلذق فيكي وبطريقتك دي الناس هتكرهك أكتر».

■ أعلم أن هناك عملين تستعدين لهما خلال الفترة المقبلة فماذا عن تفاصيلهما؟

- بالفعل وقعت عقدين لمسلسل ومسرحية وهذه أولى تجاربي في المسرح للكاتب جمال عبدالقادر وسوف يكونان مفاجأة للجمهور، فضلًا عن أنه تم اختياري عضو لجنة تحكيم ملكة جمال مصر خلال الشهر المقبل وسعدت للغاية باتصالهم واختيارهم لي.

■ وأخيرًا.. ماذا عن رسالتك لجمهورك؟

- أقول لجمهوري الغالي: أنا بحاول طوال الوقت أن أقدم أعمالًا جيدة تنال إعجابكم ويا رب أكون عند حسن ظنكم، ورسالة أيضًا لحسن شاكوش: «ارجع لمراتك لأنها بتحبك جدا وأنت بتحبها أوي».