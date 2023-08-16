"التعاون الخليجي" يؤكد دعمه الجهود السلمية الرامية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، دعم دول المجلس للجهود السلمية الرامية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية، وأهمية استئناف اتفاق تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود، لتسهيل تصدير الحبوب وكافة المواد الغذائية والإنسانية للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، بين البديوي ووزير خارجية أوكرانيا ديميترو كوليبا، بحثا خلاله مستجدات الأزمة في أوكرانيا.

وأشار البديوي إلى أن موقف دول المجلس مبني على ما جاء في البيان الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ43 (ديسمبر 2022م)، المتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، والذي نص على أن موقف مجلس التعاون مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

كما أكد الجانبان خلال الاتصال أهمية المضي قدمًا تجاه مشروع خطة العمل المشتركة، التي تتضمن موضوعات مهمة تخدم مصالح الجانبين.