برلماني: حديث الرئيس السيسي لأهالي مطروح كان من القلب.. فيديو

أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس السيسي لمحافظة مطروح واستقبال الشعب له اليوم، تؤكد على الثقة في القيادة السياسية، لافتا إلى أن زيارة اليوم لها عدة دلالات مهمة، وهي أن كل ربوع مصر ليست بعيدة عن أعين القيادة السياسية.

واستكمل عمرو درويش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد: حديث الرئيس السيسي لأهالي مطروح كان من القلب، خاصة أن محافظة مطروح من المحافظات المهمة، مشددا على أن القيادة السياسية لديها اهتمام كبير بتطوير وتنمية المحافظة وكل محافظات الجمهورية.

وتابع درويش: ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي يعد حياة وهمية، عكس المواطن الذي يقدر ويعي التحديات التي تجابه الدولة، مواصلا: الرؤية الحقيقية على أرض الواقع عكس ما نشاهده على السوشيال ميديا.

وعلق عضو مجلس النواب قائلا: الملفات التي أحيلت للرئيس السيسي من الحوار الوطني وملفات التنمية كلها أمور مرتبطة ببعضها، والتأكيد على إرسال التوصيات ومخرجات الحوار الوطني للجهات المعنية للنظر ما يمكن تنفيذه والمناقشة فيه.



