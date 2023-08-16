حفل إطلاق رواية «ديك أمي» للراحل حمدي أبو جليل.. صور

انطلق منذ قليل حفل اطلاق رواية "ديك أمي" للكاتب والروائي الراحل حمدي ابو جليل وذلك ضمن الأمسية التي أطلقتها دار الشروق في حب الروائي الراحل.

رواية "ديك أمي" هي اخر أعمال الروائي حمدي ابو جليل الذي توفي مؤخرا ، ويأتي الاحتفال بإطلاق الرواية بالتزامن مع عيد ميلاده ، وذلك في مبني القنصلية بوسط البلد.

يقام الحفل بحضور أدبي كبير من قبل الكثير من الكتاب والأدباء والمثقفين ويدير الأمسية الكاتب هشام اصلان ويتحدث فيها كلام من الدكتور محمد بدوي والكاتب شعبان يوسف والروائي طارق أمام.

بدأ الحفل بإذاعة مقطع من رواية «ديك امي» بصوت الروائي حمدي ابو جليل وهو مقطع نادر سجله قبل رحيله .

حمدى أبو جليل من مواليد محافظة الفيوم 1967، من جذور بدوية مصرية، فازت روايته «الفاعل» بجائزة نجيب محفوظ عام 2008، كما فازت روايته "الرجال الذين ابتعلوا الشمس" فى نسختها الإنجليزية بجائزة سيف بانيبال الأدبية للترجمة، مناصفة مع الكاتب المصرى محمد خير، عن روايته "إفلات الأصابع" فى نسختها المترجمة.صدر له العديد من المؤلفات الأدبية منها:

أسراب النمل (مجموعة قصصية، 1997): وهى مجموعته القصصية الأولى، أشياء مطوية بعناية فائقة (مجموعة قصصية): فازت بجائزة الإبداع العربية سنة 2000، لصوص متقاعدون (رواية): وهى روايته الأولى صدرت عام 2002 وترجمت للانجليزية والفرنسية والإسبانية، الفاعل (رواية): فازت بجائزة نجيب محفوظ سنة 2008، وترجمها روبن موجر بعنوان «كلب بلا ذيل» (بالإنجليزية: A Dog with no Tail)‏، وصدرت الترجمة عن قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة سنة 2015، القاهرة شوارع وحكايات (الهيئة العامة للكتاب، 2008)، طى الخيام – قصص (دار ميريت 2010)، الأيام العظيمة البلهاء (طرف من خبر الدناصوري) - دار ميريت 2017، نحن ضحايا عك (رواية أخرى فى التاريخ الإسلامي) - دار بتانة 2017، قيام وانهيار الصاد شين - رواية - دار ميريت 2018.

IMG_20230816_193152

IMG_20230816_193150

IMG_20230816_192300

IMG_20230816_192258

IMG_20230816_192255

IMG_20230816_192254

IMG_20230816_192251

IMG_20230816_192250

IMG_20230816_192249

IMG_20230816_192244

IMG_20230816_192242

IMG_20230816_192241

IMG_20230816_192240

IMG_20230816_192207

IMG_20230816_192205

IMG_20230816_192201