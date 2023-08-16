أول تعليق من مدافع آرسنال بعد إصابته بالصليبي

علق الهولندي يوريان تيمبر، مدافع أرسنال الإنجليزي، على تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، خلال مباراة فريقه ضد نوتنجهام فورست في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2023-2024.

أصيب تيمبر خلال مباراة أرسنال ونوتنجهام، وتحديدًا في نهاية الشوط الأول من اللقاء، حيث سقط على أرضية الملعب ثم نهض ولعب آخر دقيقة وانتهى الشوط، وبدأ الشوط الثاني، لكنه بعد 5 دقائق فقط تعرض لضربة مرة أخرى، غادر بها أرض الميدان.

وأعلن النادي اللندني، اليوم الأربعاء، إصابة تيمبر في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، قائلًا: «بالإضافة إلى التقييمات المفصلة مع الاستشاريين المتخصصين منذ يوم السبت، يمكننا أن نؤكد أن يوريان تيمبر قد تعرض لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى».

وأضاف البيان: «سيخضع تيمبر لعملية جراحية في الأيام المقبلة وسيتوقف عن اللعب لفترة من الوقت، سيتم الآن تركيز الدعم والخبرة من فريقنا الطبي والجميع في النادي على برنامج إعادة التأهيل الخاص بالهولندي، لضمان تعافيه جيدًا وعودته للعب في أقرب وقت ممكن».

وعبر تيمبر عن حزنه لإصابته بقطع في الرباط الصليبي على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال المدافع الهولندي: «حزين لأشارك معكم إصابتي، هي أكثر خطورة مما كان متوقعًا، خاصة بعد الترحيب الحار الذي تلقيته، كنت أرغب في رد ذلك على أرض الملعب، وهو ما لن يكون ممكنا في الفترة المقبلة، شكرًا لجعلي أشعر بأنني في المنزل وأراكم في الملعب».

وكان أرسنال، تعاقد مع يوريان تيمبر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادمًا من آياكس أمستردام الهولندي بعقد يمتد حتى صيف 2028.