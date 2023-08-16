وزير الرياضة يفتتح منافسات البطولة العربية للجودو 2023 بالعلمين

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، افتتاح منافسات البطولة العربية للجودو ٢٠٢٣، بمشاركة 600 لاعب ولاعبة، يمثلون 18 دولة عربية، وتستمر منافساتها حتى 18 أغسطس الجارى، بمدينة العلمين، بحضور خالد بن حمد العطية رئيس الاتحاد العربي للجودو، مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو، والكابتن محمد رشوان رئيس جهاز المنتخبات القومية للجودو.



وخلال كلمته أكد وزير الشباب والرياضة أن البطولة العربية للجودو مناسبة مثالية لتبادل الخبرات والتعرف على ثقافات جديدة، وتعزيز الروح الرياضية والتضامن بين الشباب العربي، وفرصة لاكتشاف المواهب الصاعدة وتشجيعها على ممارسة هذه الرياضة والتطور فيها، كما أنها فرصة لتعزز العلاقات الثقافية والرياضية بين الدول العربية.



وأعرب "صبحي" عن شكره للجهات المنظمة والمسؤولين والمدربين واللاعبين الذين عملوا بجد لإعداد هذه البطولة، كما أعرب عن تقديره العميق لجميع الرياضيين والرياضيات الشباب الذين يمثلون بلدانهم بكل فخر وشرف في هذه البطولة.

شدد وزير الشباب على ضرورة تكاتف الجميع لجعل هذه البطولة بداية لمستقبل مشرق للجودو في العالم العربي، وتحقيق نجاحاً مشتركاً في تعزيز الرياضة وتطويرها في كافة البلدان العربية، مبيناً أن نجاح هؤلاء الشباب في هذه البطولة هو نتيجة للتدريب الجاد والتفاني، فهم قدوة حقيقية للشباب الآخرين ومصدر إلهام للجيل القادم من الرياضيين.

ولفت إلي دور الدولة المصرية في دعم الشباب وتوفير الفرص الرياضية لهم، وايمانها الكامل بأهمية الرياضة في تطوير الشباب وبناء شخصياتهم، مشيراً إلي حرص الدولة المصرية على تعزيز البنية التحتية الرياضية وتوفير الأجواء المناسبة والدعم المالي للرياضة والرياضيين.



أضاف صبحي أن مدينة العلمين أصبحت وجهة سياحية ورياضية متنوعة ومتكاملة من خلال استقبال السياح من جميع أنحاء العالم، ومركزًا مهماً للفعاليات والبطولات الرياضية من خلال استضافة العديد من الأحداث الرياضية المحلية والدولية.

ووجه وزير الرياضة الدعوة إلي جميع الشباب المشاركين لمواصلة العمل الشاق والتفاني في رياضتهم المفضلة، وأن يجعلوا النجاح في هذه البطولة دافعاً لتحقيق المزيد من الانتصارات والتفوق رياضياً.

من جانبه، أعرب خالد بن حمد العطية رئيس الاتحاد العربي للجودو، عن شكره وتقديره للدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الشباب والرياضة على الجهد المبذول لإظهار هذه البطولة بهذا الشكل الرائع والمميز والذي يعبر عن حجم وعراقة مصر التاريخية.

من جهته، أكد مرزوق علي رئيس اتحاد الجودو أن البطولة العربية ، تشهد إقبالا ومشاركة كبيرة من الدول العربية في ظل ثقة الاتحادات الدولية والأفريقية والعربية، مقدماً الشكر لوزير الشباب والرياضة علي دعمه للاتحاد المصري للجودو لاستضافة البطولة، والخروج بصورة مشرفة تعكس مكانه مصر دولياً.