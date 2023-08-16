تعليم الوادي الجديد: مواصلة البرنامج الصيفي للتربية الفنية

أكد سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، مواصلة تنفيذ البرنامج الصيفى للتربية الفنية بجميع الادارات التعليمية .

يأتى ذلك بالتنسيق والتعاون الإدارات التعليمية بالمحافظة وتوجيه عام التربية الفنية، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

وأثنى وكيل التعليم بالمحافظة على سير منظومة العمل بكافة مراكز تنمية القدرات بالإدارات التعليمية المختلفة والتى حرص فيها الجميع على اكتشاف قدرات الطلاب الإبداعية والفنية و التعبير عن هوايتهم من خلال ما يتلقونه من دعم دائم ومتواصل مع المختصين .

وأكد دعمه الأنشطة التربوية المختلفة التى تلعب دورًا مهمًّا فى تنمية وصقل مهارات الطلاب واستثمار طاقاتهم وأوقات فراغهم وخاصة بالإجازة الصيفية.