أحمد عيد: ظروف خارجة عن إرادتي دفعتني للرحيل عن الزمالك

وجه أحمد عيد لاعب الزمالك، المنتقل حديثا لفريق المصري البورسعيدي، رسالة خاصة لجماهير النادي الأبيض، بعد فشل قيده مع الزمالك بالموسم الجديد لإيقاف قيد النادي، وانتقاله للمصري البورسعيدي مجانا .

كتب اللاعب عبر حسابه بانستجرام اليوم الأربعاء، عمل المعروف يدوم والجميل دايما محفوظ ، شكر خاص لجمهور نادي الزمالك، ولازم جماهير النادي اللي أنا كنت واحد منهم تبقى عارفه ان الظروف التي مر بها النادي خارجة عن ارادتي.

وتابع أحمد عيد، من هذه اللحظة انا لاعب في نادي المصري ولازم أوجه كل الشكر والتقدير للدعم من جمهور النادي البورسعيدي، وان شاء الله موسم موفق للنادي وجماهيره، وأوعدكم اني هكون على قدر المسئولية، واتمنى التوفيق لنادي الزمالك وجمهوره العظيم اللي انا كنت واحد منهم.

ونجح المصري البورسعيدي في التعاقد مع المدافع أحمد أيمن منصور ايضا بعد فشل الزمالك في قيده لإيقاف القيد على النادي .