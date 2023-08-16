"الشباب" تطلق النسخة الرابعة من أولمبياد الطفل المصري

انطلقت أولمبياد الطفل المصري في نسختها الرابعة، وهي محاكاة لدورة الألعاب الأولمبية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء والإدارة المركزية للتنمية الرياضية على مستوى الجمهورية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن تنفيذ الوزارة لأولمبياد الطفل، يأتي انطلاقا من أهمية التنشئة السليمة للطفل، والاهتمام بدور الرياضة في التربية البدينة والجوانب الصحية، وإكساب الأطفال المهارات الأساسية السليمة التي تساعده على القيادة وخلق جيل سليم صحيا وبدنيًا.



ولفت الوزير إلي أن الأولمبياد تستهدف الأطفال من كافة أنحاء الجمهورية في الفئة العمرية من 12: 14 عامًا مواليد2009-2010-2011.



وأشار صبحي، إلي أن تنفيذ الأوليمبياد للنسخة الرابعة، يأتي في إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة لرعاية النشء، واكتشاف المواهب الواعدة منهم، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة منذ الصغر، وتنمية القيم الإيجابية، وتعزيز مفهوم المواطنة لديهم، وذلك من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات والأنشطة المخصصة للطلائع على مدار العام، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وخاصًة أن الحدث تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



للإشتراك في الأولمبياد لابد من تنزيل الاستمارات الموجودة في اللينك او تتوجه لأقرب مركز شباب متاح فيه التسجيل، ثم إحضار الاستمارات وملئها وتسليمها لمركز الشباب، والاشتراك مجاناً بدون اي رسوم وده اللينك إللي عليه الاستمارات وكمان عليه الشروط عشان تتعرف عليها :

https://www.emys.app/youth/login

وتمر التصفيات بثلاث مراحل هي مرحلة محلية داخل المحافظة، ومرحلة إقليمية بين ثلاث أو أربع محافظات، ومرحلة قومية أو نهائية، والأولمبياد بتقدم جوائز مالية كبيرة تصل إلى مليون ونصف وميداليات وكؤوس للمراكز الثلاثة الأولي.



كما أنها تُعد فرصة كبيرة للانضمام لأكبر الأندية في مصر، والاشتراك في البطولة في الفترة من 15-8-2023 الي 15-10-2023 في الألعاب الآتية:

(خماسي قدم بنين وبنات، سلة بنين وبنات، طائره بنين وبنات، يد بنين وبنات، ألعاب قوي /100م والوثب الطويل، ودفع الجلة بنين وبنات، تنس طاولة فردي /زوجي بنين وبنات، سباحة 50م حره/50م ظهر بنين وبنات، كاراتية من حزام أزرق بني / حزام أسود بنين وبنات، تايكوندو موازين البنين (تحت 45/تحت 53/تحت 61/فوق 61) موازين البنات(تحت 41/تحت 47/تحت 55/فوق 55)، رفع أثقال موازين البنين (49/ 55/ 61/ 67/ 73/فوق 73) موازين البنات ( 40/ 45/ 49/ 55/ 59/ فوق 59)، مصارعة موازين البنين (38 /44 /48 /52 /62 /68 /75 /85) موازين البنات (33 /39 /46 /50 /54 /66)، جودو موازين البنين (42 /46 /50 /55 /66 /73 /فوق 73) موازين البنات (36 /44 /48 /52 /57 /63 /فوق 63).



وأعلنت وزارة الشباب والرياضة أسماء مراكز الشباب المتاح بها التسجيل فى أوليمبياد الطفل المصرى بجميع محافظات الجمهورية كالآتي:

-القاهرة :

( حلمية الزيتون - عين الصيرة - شباب الجزيرة- التجمع الأول - حلوان الجديد - 15مايو- صقر قريش - الهايكستب - الاميرية - الساحل).

-البحر الاحمر :

(مبارك- القصير - سفاجا - الميناء - مرسى علم - الشلاتين - غارب - الفتح - ابو رماد - الغردقة ).

-الفيوم :

( الشروق - الفيوم - المحافظة - منشاة عبدالله - مديبة سنورس - اطسا - دفنو - ابو كساه - طبهار - دار السلام - الشواشنه).

-جنوب سيناء :

( جنوب سيناء - طور سيناء - الساحل - رأس سدر - دهب - نويبع - كاترين - شرم الشيخ - ابورديس - العصلة - المزينة )

-أسوان :

( مدينة دراو - مدينة كوم امبو - ادفو - الدر وتنقالة - ابوالريش البحرى - سلوا البحرى - مديبة الرديسية - مدينة البصيلية - قرشة ).

-سوهاج :

( سوهاج - الديابات - النصر بحى راشد - جرجا - شطورة - طما - البطاخ - البلينة - سفلاق - اولاد يحى )

-الإسكندرية :

( الشلالات - سموحه - النصر - الانفوشى - الحرمين - الشهيد محمد على المسيرى - ابيس 10 - بهيج - العامرية - طوسون ).

-الدقهلية :

( استاد المنصورة - السنبلاوين - ميت غمر - الدراكسة - الخشاشنة والمرساه - كفر الصلاحات - مدينة المنزلة - بداوى - السعدية - نادى طلخا الرياضى ).

-الغربية :

( طنطا - الداعمون - المحلة - قطور - السنطة - ميت حبيب - كفر العبايدة - ابوحمر- زفتى - محلة منوف )

-أسيوط :

( صدفا - ناصر - حى السلام - ساحل سليم - الغنايم - الشيخ نجيب القوصية - نزلة عبدالاه - ابنوب - الفتح - ابوتيج ).

-قنا :

( دندره - نجع حمادى - السيد عبدالرحيم - كوم الضبع - مدينة العمال - فرشوط - ابوتشت - الحراجية - دشنا - البراهمة ).

-الجيزة :

( الشوبك الشرقى - السعودية - الحوامدية - جزيرة الدهب - العمرانية - السيسى - شنبارى - ميت عقبه - امبابة - منديشة الباويطى ).

-المنوفية :

( قويسنا - الحى القبلى - الباجور - اشمون - بركة السبع - تلا - منوف - السادات - سرس الليان الرياضى ).

-الشرقية :

( ناصر - كفر صقر - منيا القمح - شرقية مباشر - ابو كبير - الحسينية - مشتول السوق - سلمنت - ابو حماد - فاقوس ) .

-كفرالشيخ :

( كفرالشيخ - دسوق - قلين - بيلا - منشأة عباس - شباب شنو - الرياض - سيدى غازى - بلطيم - مطوبس ) .

-دمياط :

( دمياط - فارسكور - سعد البلد - كفر المنازلة - السرو - كفر المياسرة - اولاد خلف ) .

-السويس :

( فيصل - سليم الحى - السلام - الجزيرة - المدينة - التوفيق - المثلث - قرية عامر - احمد عبده - الجناين ) .

-مطروح :

( مطروح - الهلال - مصر - سيوه - اغورمى - النجيله - الضبعة - سوانى جابر - الحمام - السلوم ) .

-الوادى الجديد :

( الخارجة - الزهور - بولاق - الداخلة - الجديدة - القصر - الفرافرة - باريس - بلاط - تنيده ) .

-شمال سيناء :

( العريش - 6 اكتوبر - الضاحية - بئر العبد - الخربه - رمانة - قاطية - الكوثر - الحسنه - المطلة ).

-الإسماعيلية :

( الشيخ زايد - ابو عطوه - القصاصين - القنطرة غرب- فايد - التل الكبير - فنارة - العبور - الاسماعيلية - ابوصوير المحطة ).

-القليوبية :

( بنها - مشتهر - 15 مايو - عرب العاييده - قليوب - كفر شكر - شبين - المنيرة ).

-الأقصر :

( السلام - الدير - الحسينات - المريس - ارمنت الحيط - طيبة العوامية - نجع الخطباء - الصعايدة - القرنه - الرضوانية ).

-المنيا :

( ناصر ملاوى - مقوسه - تله - نبى مزار - مغاغة - العدوه - مطاى - سمالوط - نزله اسمنت - دير مواس ).

-بورسعيد :

( الزهور - المدينة - السلام - سبورتنج - اكتوبر - العاشر - الشيخ زايد - ام خلف - عرب زيدان - الاستاد ).

-بنى سويف :

( الوسطى - ناصر - اهنسيا - ببا - سمسطا - الفشن - بنى سويف شرق النيل - العبور - صلاح سالم - تزمنت الشرقية ).

-البحيرة :

( قلشان - رشيد - دمنهور - كفر بولين - ابو منجوج - الرحمانية - الدلنجات - المحمودية - غرب النوبارية - كف الدوار ).