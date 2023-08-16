مديرية الشباب بالدقهلية تواصل تدريب طلبة مبادرة التأهيل للكليات العسكرية على " قفزة الثقة"

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية " الإدارة العامة للرياضة" فعاليات تدريب الطلبة الجدد المشاركين فى مبادرة التأهيل للكليات العسكرية، على " قفزة الثقة"، اليوم الاربعاء، بحمام السباحه بمركز التنمية الشبابية بإستاد المنصورة الرياضي.

يتضمن البرنامج التدريبي للطليه الملتحقين بالمبادرة، تدريبات اللياقة البدنية وتعليم السباحة و التدريب على قفزة الثقة وعمل التمارين داخل الجيم على أحدث الأجهزة الرياضية، وتم تدريب الطلبة الجدد الملتحقين بمبادرة التأهيل العسكري اليوم على "قفزة الثقة" بحمام السباحة بمركز التنمية الشبابية بإستاد المنصورة الرياضي، كما يقدم المركز لقاءات مع المعد النفسى لتدريب المشاركين على زيادة الثقة بالنفس والثبات الإنفعالى و تمكينهم من إجتياز أسئلة الإختبار النفسى، و يضم برنامج التدريب أفضل المدربين المتخصصين لتمكين الطلبه المشاركين في المبادرة من اجتياز الاختبارات المؤهله للكليات العسكرية.

أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أن مديرية الشباب والرياضة من خلال"الادارة العامة للرياضة"، تقوم بتدريب وتأهيل الطلبة الملتحقين بمبادرة التأهيل العسكري، بوجود مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجال التدريب والتأهيل الكليات العسكرية، فى كافة التخصصات، بالإضافة إلى الإعداد النفسي والذي يعتبر من العوامل المؤثرة والهامه فى الإعداد واعطاء الطلبه الثقة أثناء الاختبارات المؤهله للكليات العسكرية، بإشراف من الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

يأتي تنفيذ مبادرة التأهيل العسكري تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية ( الإدارة العامة للرياضة)، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، والدكتورة ايمان جاد منسق المشروع.

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