حجازي: مجموعات الدعم المدرسي ستكون بمقابل مادي مناسب لتخفيف العبء عن أولياء الأمور

استعرض الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات الجارية لتفعيل مجموعات الدعم المدرسي في مختلف محافظات الجمهورية، للعام الدراسي الجديد 2023 /2024.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع آليات وضوابط منظمة لتنفيذ مجموعات الدعم المدرسي؛ لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك بمقابل مادي مناسب وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور واعتبارها اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة التعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل، لافتًا إلى أنه يتم حصول المعلم على مستحقاته عقب الإنتهاء من المجموعة.

ووجه الوزير، خلال الاجتماع، بمواصلة الإدارات التعليمية تكثيف إجراءات تجهيز قاعات خاصة بهذه المجموعات في عدد من المدارس داخل كل إدارة تعليمية وتزويدها بكافة الإمكانيات، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تكون مجموعات الدعم المدرسي عامل جذب لأبنائنا الطلاب، واختيار أفضل المعلمين المتميزين والبارزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم المدرسي وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، وإعداد الدعاية والإعلان اللازمة لها.

كما أكد أهمية مشاركة أشهر المعلمين المتميزين في مختلف المواد الدراسية بمختلف المراحل التعليمية لتقديم حصص على المنصات والقنوات التعليمية على أن يقوموا بشرح المناهج الدراسية وفق النظام الجديد، فضلا عن شرح نماذج الأسئلة وفق المواصفات الفنية للاختبارات.

وعقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، سلسلة اجتماعات وجه خلالها بحزمة إجراءات لمساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي.