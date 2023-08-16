أفضل صناديق المؤشرات أداءً في 2023.. تعرف عليها

الأربعاء 16/أغسطس/2023 - 06:07 م

مع استمرار تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمات الصحية، والاقتصادية التي شهدها على مدار السنوات القليلة الماضية من المتوقع أن تشهد صناديق المؤشرات أداءً متميزًا في عام 2023م، سواء تعلق الأمر بصناديق المؤشرات الضخمة، أو حتى الناشئة، فالتعافي الاقتصادي سيسمح بتدفق رؤوس الأموال إليها، مما يوفر فرص استثمارية للكثير من المستثمرين في سوق البورصة.

في التقرير التالي سنتعرف معًا على ما هي أفضل صناديق المؤشرات اداءً في عام 2023، فأكمل القراءة من فضلك.

ما هي صناديق المؤشرات ؟

صناديق المؤشرات هي صناديق استثمارية تهدف إلى محاكاة أداء مؤشر معين، مثل مؤشر S&P 500 أو مؤشر داو جونز. تستثمر هذه الصناديق في محفظة من الأسهم تمثل الأسهم المكونة للمؤشر بنفس التركيبة والنسب. فهي بذلك توفر للمستثمرين طريقة سهلة وغير مكلفة للاستثمار في الأسواق من خلال تتبع أداء المؤشرات المختلفة بدلًا من اختيار الأسهم منفردة.

لماذا تعتبر صناديق المؤشرات استثمارا شائعا؟

تحظى صناديق المؤشرات بشعبية لدى المستثمرين، ويفضلها الكثير من المستثمرين، وخصوصًا المبتدئين، حيث توفر لهم التالي.

عوائد مجزية

مثل جميع الأسهم، سوف تتقلب المؤشرات الرئيسية. ولكن مع مرور الوقت حققت المؤشرات عوائد قوية، مثل سجل S&P 500 طويل الأجل بنحو 10 في المائة سنويا. هذا لا يعني أن صناديق المؤشرات تجني الأموال كل عام، ولكن على مدى فترات طويلة من الزمن كان هذا هو متوسط العائد.

تنوع كبير

من خلال عملية شراء واحدة، يمكن للمستثمرين امتلاك مجموعة واسعة من الشركات. يوفر سهم واحد من صندوق مؤشر يعتمد على مؤشر S&P 500 ملكية في مئات الشركات، بينما توفر حصة من صندوق Nasdaq-100 التعرض لحوالي 100 شركة. يمكنك حتى شراء صناعة كاملة، مثل صناديق الاستثمار المتداولة في الطاقة.

مخاطر أقل

نظرا لأنها متنوعة، فإن الاستثمار في صندوق مؤشر أقل خطورة من امتلاك عدد قليل من الأسهم الفردية. هذا لا يعني أنه لا يمكنك خسارة المال، أو أنها آمنة، ولكن المقصود أن المؤشر عادة ما يتقلب أقل بكثير من الأسهم الفردية.

تكلفة منخفضة

يمكن لصناديق المؤشرات أن تتقاضى القليل جدا مقابل الفوائد، فمع انخفاض نسبة المصروفات. يمكنك دفع من 3 دولارات إلى 10 دولارات سنويا مقابل كل 10،000 دولار استثمرتها.

يمكن البدء في الاستثمار في صناديق مؤشرات الأسهم من خلال شركات الوساطة المالية التي تقدم خدماتها في منطقة الشرق الأوسط. أفضل هذه الشركات، يرشح موقع يقين المختص بتقييم شركات التداول، شركة XTB كونها من الشركات المرخصة في الأمارات العربية لتقديم خدمات الوساطة في الشرق الأوسط.

أفضل صناديق المؤشرات اداءً في 2023

إليكم مجموعة من أفضل صناديق المؤشرات اداءً في 2023 التي يمكنكم الاعتماد عليها في استثمارك القادم.

أفضل صناديق مؤشر S&P 500

يعد مؤشر S&P 500 أحد أكثر مؤشرات سوق الأسهم متابعة على نطاق واسع في العالم وهناك العديد من الصناديق التي تستثمر فيه منها التالي.

Fidelity ZERO ذو رأس المال الكبير (FNILX)

يعتبر هذا الصندوق من أفضل الصناديق للمستثمرين الذين يبحثون عن صندوق مؤشر متنوع على نطاق واسع بتكلفة منخفضة ليكون بمثابة ملكية أساسية في محفظتهم، وما يميزه أنه صفر نفقات، حيث أن نسبة المصاريف الخاصة به صفر، فكل 10،000 دولار مستثمرة ستكلف 0 دولار سنويا. يمكن شراء الصندوق مباشرة من شركة الصندوق أو من خلال معظم الوسطاء عبر الإنترنت، وهناك الكثير من شركات التداول الموثوقة في مصر التي يمكنها من خلال الاشتراك فيها الوصول بك إلى هذه الصناديق.

فانجارد ستاندرد آند بورز 500 ETF

هو واحد من أكبر الصناديق في السوق مع مئات المليارات في الصندوق. بدأ تداوله في عام 2010، ويتمتع بدعم كبير. نسبة المصارف فيه هي 0.03%، وهذا يعني كل 10،000 دولار مستثمرة ستكلف 3 دولارات سنويا.

يمكن شراء الصندوق مباشرة من شركة الصندوق أو من خلال معظم الوسطاء عبر الإنترنت، وهو من الصناديق الاستثمارية الرائعة ذات التكلفة المنخفضة، والنطاق الواسع.

صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust

تم تأسيسة في عام 1993، وهو من بين الصناديق الاستثمارية الأكثر شعبية على مستوى العالم. يرعى الصندوق شركة State Street Global Advisors، وهي شركة أخرى ذات وزن ثقيل في الصناعة تتعقب مؤشر S&P 500.

نسبة المصاريف فيه معقولة، حيث تبلغ 0.095%، وهذا يعني أن كل 10،000 دولار مستثمرة ستكلف 9.50 دولارا سنويا.

iShares Core S&P 500 ETF صندوق

تم إنشائه في عام 2000، وترعاه واحدة من أكبر شركات الصناديق، BlackRock، وهو يعد واحد من أكبر صناديق الاستثمار المتداول المعروفة منذ العديد من السنوات. نسبة المصاريف فيه 0.03 بالمائة، وهذا يعني أن كل 10،000 دولار مستثمرة ستكلف 3 دولارات سنويا.

صندوق مؤشر شواب ستاندرد آند بورز 500

يحتوي الصندوق على المليارات من الأصول، ويتمتع بسجل قوي، وحافل، وهذا نظرًا لتاريخه الطويل داخل السوق، حيث تأسس في عام 1997. الصندوق برعاية تشارلز شواب، أحد أكثر الأسماء احتراما في الصناعة. يركز الصندوق على صنع منتجات صديقة للمستثمرين، والنفقات فيه قليلة، حيث أن نسبة المصاريف 0.02 بالمائة. هذا يعني أن كل 10،000 دولار مستثمرة ستكلف 2 دولار سنويًا.

أفضل صناديق مؤشر ناسداك

مؤشر ناسداك 100 هو مؤشر آخر لسوق الأسهم، ولكنه ليس متنوعا مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بسبب وزنه الكبير في أسهم التكنولوجيا. يتتبع هذان الصندوقان أكبر الشركات غير المالية في المؤشر.

مؤشر شيلتون ناسداك-100 المباشر (ناسدكس)

يتتبع صندوق Shelton Nasdaq-100 Index Direct ETF أداء أكبر الشركات غير المالية في مؤشر Nasdaq-100، والذي يتضمن شركات التكنولوجيا بشكل أساسي.

بدأ تداول هذا الصندوق المشترك في عام 2000 ولديه سجل قوي على مدى السنوات الخمس والعشر الماضية.

نسبة المصاريف فيه 0.5 بالمائة. هذا يعني أن كل 10،000 دولار مستثمرة ستكلف 50 دولار سنويًا. ويعتبر الصندوق مناسب تماما للمستثمرين الذين يبحثون عن صندوق مؤشر يمنحهم التعرض لصناعة التكنولوجيا والشركات الموجهة نحو النمو.

صندوق إنفيسكو كيو كيو كيو ترست ETF (QQQ)

صندوق يتتبع أداء أكبر الشركات غير المالية في مؤشر ناسداك 100. بدأ تداوله في عام 1999م، وتديره شركة Invesco، وهي شركة عملاقة للصناديق. هذا الصندوق هو صندوق النمو الكبير الأفضل أداء من حيث العائد الإجمالي على مدى الـ 15 عاما الماضية.

نسبة المصاريف فيه هي 0.20 %. هذا يعني أن كل 10،000 دولار مستثمرة ستكلف 20 دولارات سنويا.

الصندوق ممتاز للمستثمرين الذين يبحثون عن صندوق مؤشر منخفض التكلفة نسبيًا يركز على شركات التكنولوجيا والنمو.

أفضل صناديق المؤشرات اداءً في 2023

صناديق أخرى غير تابعة لمؤشر S&P 500 وNasdaq، ولكنها أثبتت كفائتها بكونها استثمار جيد هذا العام، وهي كالتالي.

فانجارد راسل 2000 ETF (VTWO)

يتتبع صندوق Vanguard Russell 2000 ETF مؤشر Russell 2000، وهو عبارة عن مجموعة من حوالي 2 من أصغر الشركات المتداولة علنًا في الولايات المتحدة. بدأ تداول Vanguard في عام 2010، ويركز على إبقاء التكاليف منخفضة للمستثمرين.

نسبة المصاريف فيه 0.10 %، هذا يعني أن كل 10،000 دولار مستثمرة ستكلف 10 دولارات سنويا.

يعد هذا الصندوق رائع للمستثمرين الذين يريدون صندوقًا منخفض التكلفة يمنحهم تعرضًا واسعًا للشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة.

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI

يتألف الصندوق من شركات صغيرة، ومتوسطة، وكبيرة في جميع القطاعات، وهو موجود في السوق منذ عام 2000، وهو مثالي للذين يبحثون عن صندوق مؤشر منخفض التكلفة متنوع على نطاق واسع عبر طيف القيمة السوقية.

نسبة المصاريف فيه هو 0.03%، وهذا يعني أن كل 10،000 دولار مستثمرة ستكلف 3 دولارات سنويا.

SPDR داو جونز متوسط صندوق ETF الصناعي (DIA)

هذا الصندوق يتتبع مؤشر 30 سهمًا من الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة. ظهر الصندوق لأول مرة في عام 1998، ولديه عشرات المليارات تحت الإدارة. نسبة المصاريف في هذا الصندوق هي 0.16%، وهذا يعني أن كل 10،000 دولار مستثمرة ستكلف 16 دولارات سنويا.

الصندوق جيد للمستثمرين الذين يبحثون عن التعرض للشركات الممتازة أو المكونات المحددة لمؤشر داو جونز الصناعي بتكلفة منخفضة.

كانت هذه أبرز التفاصيل المتعلقة أفضل صناديق مؤشرات الأداء في 2023م.