رسميًا.. «فيفا» يعلن موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الأربعاء، موعد إقامة قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 12 حتى 22 من شهر ديسمبر المقبل.

وأصدر «فيفا»، بيانًا يوضح من خلاله موعد انطلاق قرعة كأس العالم للأندية، التي يشارك بها الأهلي كبطل أفريقيا في النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

من المقرر، أن تقام منافسات النسخة الجديدة من مونديال الأندية في مدينة جدة بعد زيارة رسمية من جانب وفد من مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى المدينة السعودية في وقت سابق.

ويشارك في مونديال الأندية، كل من، الأهلي، اتحاد جدة السعودي، مانشستر سيتي الإنجليزي، أوراوا ريدز الياباني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، وكلوب ليون المكسيكي، بانتظار حسم بطل أمريكا الجنوبية.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيانه، إن قرعة كأس العالم للأندية ستقام في حفل رسمي بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر المقبل.

وأكد «فيفا» في بيانه أن القرعة ستنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة بحضور جميع ممثلي الأندية المشاركة في البطولة.

وحقق الأهلي، لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023 على حساب الوداد المغربي، ليشارك في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي.