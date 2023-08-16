الأندية السعودية تطارد زيزو.. واللاعب يعلق

تلقى أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك، العديد من العروض لأندية سعودية ترغب في التعاقد معه بعد تألقه مع الزمالك في البطولة العربية للأندية الأخيرة بالسعودية.

كانت إدارة الزمالك قد عقدت جلسة مع اللاعب ووالده من ساعات، حيث أكدت الإدارة للاعب تمسكهم باستمراره مع الزمالك لحاجه الفريق له فنيا، فيما أكد زيزو احترامه لإدارة النادي وأنه لن يرحل إلا برغبة الإدارة بعد دراسة جميع العروض واختيار الأصلح للنادي وله.

وستحسم الأيام المقبلة موقف زيزو سواء بنجاحه في الضغط على إدارة الزمالك للموافقة على رحيله بمقابل مادي كبير للغاية، أو الاستمرار لنهاية عقده .

ويعود لاعبو الزمالك لاستئناف التدريبات يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، استعدادا للموسم الجديد، الذى يشهد مشاركة الفارس الأبيض في العديد من البطولات المحلية وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وينتظر الزمالك في الموسم الجديد المشاركة في، الدوري الممتاز، وسوبر النخبة بالإمارات بمشاركة 4 فرق، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية، وكأس مصر عن النسخة الماضية التي وصل فيها الزمالك لنصف النهائي، وكأس مصر عن النسخة الجديدة للموسم الجديد.

ويقود الزمالك في الموسم الجديد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث تتمسك الإدارة باستمراره وترفض المجازفة بالتعاقد مع مدرب جديد سواء أجنبي أو محلي.