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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيبو يضاعف العقوبات في لائحة الأهلي الجديدة

خالد بيبو مدير الكرة
خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي
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انتهى خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي، من إعداد لائحة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للموسم الجديد بالاتفاق مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق قبل اعتمادها رسميا من جانب مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.
وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن خالد بيبو غلَّظ لائحة العقوبات ضد اللاعبين في الموسم الجديد لفرض مزيد من الانضباط داخل صفوف الأهلي.
وأضاف المصدر: أن مدير الكرة الجديد انتهى من اللائحة وارسلها للسويسري مارسيل كولر وسيتم عرضها على مجلس الإدارة.
وشدد المصدر على أنه تقرر مضاعفة العقوبات على اللاعبين في حال الخروج عن النص وإثارة الأزمات والمشاكل.

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