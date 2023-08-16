المصري يوجه ثاني ضرباته للزمالك ويحصل على توقيع أحمد أيمن منصور

وجه نادي المصري البورسعيدي ضربة قوية جديدة للزمالك، ووقع للمصرى رسميا مع أحمد أيمن منصور، العائد للزمالك من الإعارة ، وذلك لمدة 3 مواسم مقبلة .

استغل نادي المصري البورسعيدي إيقاف قيد الزمالك حاليا وفشل النادي في تسجيل أحمد أيمن منصور وأحمد عيد، وقام بالتعاقد مع الثنائي، حيث أصبح الثنائي بدون ناد عقب فشل الزمالك في قيدهم في قائمته، لينتقل الثنائي إلي المصري .

يعود لاعبو الزمالك لاستئناف التدريبات يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، استعدادا للموسم الجديد، الذى يشهد مشاركة الفارس الأبيض في العديد من البطولات المحلية وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ينتظر الزمالك في الموسم الجديد المشاركة في، الدوري الممتاز، وسوبر النخبة بالإمارات بمشاركة 4 فرق، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية، وكأس مصر عن النسخة الماضية التي وصل فيها الزمالك لنصف النهائي، وكأس مصر عن النسخة الجديدة للموسم الجديد.

ويقود الزمالك في الموسم الجديد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث تتمسك الإدارة باستمراره وترفض المجازفة بالتعاقد مع مدرب جديد سواء أجنبي أو محلي.