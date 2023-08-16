زراعة الشيوخ: توصيات الحوار الوطنى تسرع من خطوات التنمية بالبلاد

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية مخرجات الحوار الوطني، التى تلقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي من مجلس أمناء الحوار الوطني، وأحالها بدوره إلي الجهات المعنية بالدولة، مشيرا إلي أنها تسرع من خطوات التنمية بالبلاد.

وقال الجبلي في تصريحات له اليوم، أن جلسات الحوار الوطني خلال الفترة الماضية، شهدت مناقشة وبحث عدد من الملفات والقضايا الهامة، سواء بالمحور السياسي أو الاجتماعى أو الاقتصادى، والتى تستهدف استكمال وتعزيز خطوات التنمية بالبلاد.

وأشار إلي أن إعلان الرئيس السيسي إحالة مخرجات الحوار إلي الجهات المعنية بالدولة وتطبيق ما يمكن منها والتقدم بتشريعات خاصة بها إلي مجلس النواب يؤكد التزام الرئيس بما سبق ووعد به منذ دعوته للحوار الوطنى، وهو ما يثبت جدية الحوار وما تم به من مناقشات بهدف التوصل إلي حلول لمواجهة التحديات الحالية.

واستشهد رئيس لجنة الزراعة بمحلس الشيوخ، بقضايا وملفات قطاع الزراعة التي تم مناقشتها مثل دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، ودور الدولة في دعم الزراعة و الائتمان والديون، وإصلاح قطاع التعاونيات الزراعية، والتوصيات والمقترحات التى تم التوصل إليها لتعزيز دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسعير المحاصيل، بما في هذا زيادة عدد الزراعات التعاقدية



وأشار إلي أهمية ذلك القطاع في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية ، مثمنا اهتمام الرئيس السيسي بالقطاع الزراعى، وهو ما يساعد في سرعة تنفيذ تلك التوصيات والمقترحات لتحقيق خطوات الدولة في قطاعات التنمية.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، كتب علي صفحته الرسمية علي فيس بوك: "تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، و إجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية .. وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية."