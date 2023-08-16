فيصل الشمري رئيساً للحوكمة البيئية والاجتماعية ببنك المشرق

أعلن المشرق، إحدى المؤسّسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن تعيين فيصل محمد الشمري أحد الكفاءات الاماراتية البارزة رئيساً للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستراتيجية المؤسسية، ومن خلال منصبه الجديد، سيقود فيصل جهود المشرق لضمان توافق أهدافه للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستراتيجية المؤسسية مع أنشطته وأفضل ممارسات النمو المستدام طويل الأجل.

وخلال خبرته التي تتجاوز 29 عاماً تولى فيصل عدداً من المناصب القيادية في القطاعات الحكومية منها وزارة الداخلية، حيث قاد جهود التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وإجراءات الحوكمة و المخاطر. وشغل منصب ضابط أول أمن المعلومات بالإضافة إلى مناصب عليا أُخرى في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ولعب دوراً أساسياً في ضمان الأمن والسلامة المجتمعية. كما تولى سابقاً منصب نائب رئيس أول استراتيجيات المخاطر والحوكمة في المشرق.

وتعليقاً على هذه القرار، قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: "يسعدنا اليوم تعيين فيصل الشمري في منصب رئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستراتيجية المؤسسية. وستكون لخبرته الواسعة و رؤيته الإستراتيجية ومعرفته العميقة بأفضل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الدور الفاعل في قيادة استراتيجيتنا المؤسسية ودعم مساهمتنا في الجهود الإقليمية لتحقيق الحياد المناخي. ومن خلال منصبه الجديد سيتولى فيصل مهمة مواصلة المسيرة الطويلة التي قطعها المشرق في رفع مستوى أهداف الحوكمة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات. كما أن تفانيه لتطبيق أعلى معايير الاستدامة والابتكار يتوافق بسلاسة مع قيم وتطلعات المشرق".

و من خلال منصبه الجديد سيتولى فيصل مهمة الإشراف على تطوير وتطبيق استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستراتيجية المؤسسية في المشرق وضمان فعاليتها. وسينصب تركيزه على تمكين المشرق من تحقيق أهدافه الخاصة بالاستدامة ورفع مستواها، ومواءمة جهود البنك في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، مع أهداف العمل المناخي العالمية. كما، سيركز على تعزيز قنوات التواصل والشراكات الاستراتيجية بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتطوير برامج تتماشى مع الخطة الاستراتيجية العامة للبنك، فضلاً عن تعزيز الخبرات في هذا المجال.

من جهته قال فيصل محمد الشمري: "يسعدني تولي هذا المنصب الهام كرئيس للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستراتيجية المؤسسية. حيث تتوافق رؤية واستراتيجية المشرق مع طموحات ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتحويل وتسريع جهود العمل المناخي. وأتطلع إلى العمل مع فريق العمل في البنك وعملائنا وشركائنا على حد سواء لاستيعاب التحديات التي نوجهها جميعاً حتى نتمكن من الوفاء بالتزاماتنا المناخية وتطوير استراتيجيات جديدة للتغلب على تلك التحديات بشكل أفضل. وأثبت المشرق كمؤسسة مالية عريقة، التزامه باتخاذ إجراءات جادة عندما يتعلق الأمر بمواجهة آثار تغير المناخ، وأفتخر بأن أكون جزءاً من مسيرة الاستدامة في المشرق."

يذكر أن فيصل الشمري حاصل على درجتي ماجستير وأربع شهادات دبلوم دراسات عليا، ودبلوم "قائد ذهبي" من Emergency Planning College (EPC) بالمملكة المتحدة، بالإضافة إلى خبراته الممتدة في مجال التميز الحكومي والقيادة وحماية الطفل.