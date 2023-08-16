سعر الدولار اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023

الأربعاء 16/أغسطس/2023 - 05:06 م

واصل سعر الدولار أمام الجنيه في مصر اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 الاستقرار في البنوك الحكومية والخاصة وسط ترقب لمراجعة موديز النهائية للاقتصاد المصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو30.8414 جنيها للشراء ونحو 30.9586 جنيها للبيع

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو30.75 جنيها للشراء و

30.85 جنيها للبيع



أسعار العملات في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 30.75 جنيها للشراء ونحو

30.85 جنيها للبيع



أسعار العملات في بنك CIB

سجل سعر الدولار في بنك التجاري الدولى مصر CIBنحو 30.85 جنيها للشراء ونحو 30.95 جنيها للبيع



سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.9 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع.



سجل سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي (بيريوس)

سجل سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي (بيريوس) 30.88 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع

سعر الدولار في ميد بنك

سجل سعر الدولار في ميد بنك MIDBANK في مصر اليوم 30.88 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع



أسعار العملات في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB نحو 30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع



أسعار العملات في بنك الإستثمار العربي AIB

سجل سعر الدولار في بنك الإستثمار العربي AIB نحو30.85 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع



أسعار العملات في بنك الكويت الوطني NBK

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBKنحو 30.85 جنيها نحو

30.95 جنيها للبيع

أسعار العملات في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع



أسعار العملات في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو30.85 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع

أسعار العملات في البنك العقاري المصري العربي

سجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو30.85 جنيها للشراء ونحو 30.95 جنيها للبيع



أسعار العملات في بنك بلوم

سجل سعر الادولار في بنك بلوم اليوم 30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع

أسعار العملات في بنك المشرق

وبلغ سعر الدولار في بنك المشرق نحو30.85 جنيها للشراء ونحو 30.95 جنيها للبيع



أسعار العملات في كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول اليوم30.85 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع



أسعار العملات في بنك SAIB

بلغ سعر الدولار في بنك SAIBنحو30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع



أسعار العملات في المصرف العربى الدولى AIB

وسجل شعر الدولار في المصرف العربى الدولى AIBبنحو30.85 جنيها للشراء ونحو 30.95 جنيها للبيع



أسعار العملات في بنك HSBC

بلغ سعر الدولار في بنك HSBC اليوم نحو 30.85 جنيها للشراء فيما سجل نحو 30.95 جنيها للبيع



أسعار العملات في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجى اليوم نحو30.85 جنيها

ونحو 30.95 جنيها للبيع

أسعار العملات في بنك التنمية الصناعية IDB

سجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية IDBاليوم 30.75 جنيها للشراء و30.85 جنيها للبيع



أسعار العملات في البنك الأهلي اليوناني

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني نحو30.75 جنيها للشراء ونحو 30.85 جنيها للبيع



أسعار العملات في بنك البركة

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة اليوم 29.45 جنيها للشراء ونحو 29.55 جنيها للبيع .