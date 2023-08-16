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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

البحرية الأردنية تتفذ تدريبا مشتركا مع نظيرتها الأمريكية

البحرية الأردنية
البحرية الأردنية
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 نفذت مجموعة الضفادع البشرية فى قيادة القوة البحرية والزوارق الأردنية، اليوم الأربعاء، تدريبًا مشتركًا مع الجانب الأمريكي، ضمن فعاليات التمرين البحرى المشترك INFINITE DEFENDER 2023.

واشتمل التدريب على الغطس العملياتى باستخدام الآليات المسيرة تحت الماء (UUV)، والغطس الاستكشافى باستخدام أجهزة (Shark Marine) فى منطقة العمليات، وبناء الشحنات الحقيقة وتفجيرها تحت سطح الماء، وعمليات توضيع الألغام التشبيهية والحقيقية باستخدام الكاميرات المسيرة تحت الماء (ROV).
ويهدف التدريب الذى استمر ليومين إلى تبادل الخبرات بين الجانبين فى مجالات التخطيط والقيادة والسيطرة، وتنمية قدرات المشاركين فى التدريب ورفع مستوى الكفاءة القتالية لديهم.

يشار إلى أن مجموعة الضفادع البشرية الأردنية زُودت أخيرا بأحدث المعدات والتجهيزات فى مجالات البحث والتفتيش ومكافحة الألغام والمتفجرات البحرية تحت الماء، إضافة إلى الزوارق الشاطئية الخاصة بالغوص والمطاردة والاقتحام.

التمرين البحرى المشترك الأردن الأمريكي