ads
الأربعاء 16 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الروسية: القضاء على نحو 735 جنديا أوكرانيا وإسقاط 26 مسيرة خلال اليوم الماضي

العملية العسكرية
العملية العسكرية الروسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها قضت على نحو 735 جنديًا أوكرانيًا، وأسقطت طائرة “سو25” و26 مسيرة، في مناطق متفرقة خلال اليوم الماضي.

وقال الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء "قضينا على نحو 140 عسكريا أوكرانيًا على محور جنوب دونيتسك،  وتدمير محطة الرادار “إس تي 68″، للكشف عن الأهداف الجوية وتحديدها وتتبعها في منطقة نيكولايف، وضرب الجيش الروسي مركز قيادة اللواء الميكانيكي 72 الأوكراني في دونيتسك، إضافة إلى تدمير طائرة سو 25 أوكرانية في دونيتسك واعتراض 4 قذائف من راجمات الصواريخ هيمارس واثنتين من “أوراغان”، وإسقاط 26 مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة.

وحسب التقرير تم تدمير منذ بداية العملية العسكرية الخاصة حتى اليوم: 459 طائرة و246 مروحية و5787 طائرة بدون طيار و431 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و11330 دبابة ومدرعة أخرى و1444 راجمة صواريخ و5901 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و12267 مركبة عسكرية خاصة.

الدفاع الروسية أوكرانيا طائرة دونيتسك تدمير