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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مرفق مياه شربين يستقبل طلاب الأكاديمية الوطنية للتدريب ووفد حياة كريمة بالدقهلية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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استقبل مرفق مياه شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، وفد من طلاب جامعات الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة.

جاء ذلك ضمن زيارتهم لمشروعات مبادرة حياة كريمة بقرى مركز ومدينة شربين؛ حيث تفقد الوفد المشروعات التي تم الإنتهاء منها ودخولها الخدمة بقرية الحصص.

تلى ذلك زيارة لمرفق مياه الشرب بشربين، والتوسعات الجارية به ضمن أعمال المبادرة، وكذلك المشروعات القائمة بقري مركز ومدينه شربين التي تهدف إلى تحسين وإحداث تغيير في حياة ومستوى معيشة المواطن في كافه القطاعات الخدمية والتنموية، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والتعليمي وتعظيم الاستفادة من المشروعات.

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الأكاديمية الوطنية للتدريب مؤسسة حياة كريمة مشروعات مبادرة حياة كريمة مدينة شربين