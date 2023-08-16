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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

البطولة العربية لليد.. مؤمن محمد رجل مباراة الزمالك وبطل الجزائر

مؤمن محمد
مؤمن محمد
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حصل مؤمن محمد لاعب فريق اليد بالزمالك، على جائزة رجل مباراة فريقه في لقاء الفارس الأبيض أمام فريق عين التوتة الجزائري .

وفاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على فريق عين التوتة الجزائري بنتيجة 34-28  فى أولى مباريات البطولة العربية لكرة اليد المقامة في المملكة العربية السعودية.

 تقدم الفارس الأبيض علي فريق عين التوتة الجزائري في الشوط الأول بنتيجة 18-13.

 ومن المقرر أن يلعب الفريق الأبيض غدا الخميس مع فريق العربي الكويتي في تمام الساعة الثالثة عصرا . 

ويقود كوماندوز يد الزمالك أحمد رمضان مديرا فنيا وايهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد أشرف طبيبا وأحمد صلاح مدرب أحمال وعادل إمام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا.

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