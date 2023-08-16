البطولة العربية لليد.. مؤمن محمد رجل مباراة الزمالك وبطل الجزائر

حصل مؤمن محمد لاعب فريق اليد بالزمالك، على جائزة رجل مباراة فريقه في لقاء الفارس الأبيض أمام فريق عين التوتة الجزائري .

وفاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على فريق عين التوتة الجزائري بنتيجة 34-28 فى أولى مباريات البطولة العربية لكرة اليد المقامة في المملكة العربية السعودية.

تقدم الفارس الأبيض علي فريق عين التوتة الجزائري في الشوط الأول بنتيجة 18-13.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأبيض غدا الخميس مع فريق العربي الكويتي في تمام الساعة الثالثة عصرا .

ويقود كوماندوز يد الزمالك أحمد رمضان مديرا فنيا وايهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد أشرف طبيبا وأحمد صلاح مدرب أحمال وعادل إمام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا.