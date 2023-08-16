جامعة المنصورة تحافظ على ترتيبها بالمركز الثاني فى تصنيف شنغهاي

نجحت جامعة المنصورة في الحفاظ على تصنيفها بالفئة 601-700 بالمركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية،طبقا لتقرير التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم والمعروف بتصنيف شنغهاي لعام 2023.

وأعلنت جامعة المنصورة فى بيانا لها اليوم الأربعاء، إنه طبقا لتقرير التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم والمعروف بتصنيف شنغهاي لعام 2023، فقد نجحت جامعة المنصورة في الحفاظ على تصنيفها بالفئة 601-700 على المستوي الدولي والمركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية.

وأضاف البيان أن تواجد جامعة المنصورة للعام السادس علي التوالي في تصنيف شنغهاي يعد انجازًا كبيرًا نظرًا لاعتماد هذا التصنيف في المقام الأول على عدد الحاصلين من أبناء الجامعة على جائزة نوبل، وهو المعيار الذى تفتقده جامعة المنصورة حتى الآن، وعلى الرغم من ذلك فالجامعة تنافس وبشدة للبقاء ضمن قائمة أفضل ألف جامعة على مستوى العالم.

الجدير بالذكر أن تصنيف شنغهاي يعد أقوى التصنيفات العالمية الموجودة على الساحة الدولية منذ فترة طويلة، حيث يعتمد هذا التصنيف على عدة معايير من شأنها تقييم الجامعات طبقا لإنتاجيتها العلمية والبحثية، ويأتي على رأس تلك المعايير ما يلى عدد الحاصلين على جوائز نوبل سواء من خلال الدراسة أو التدريس وحجم الدراسات والأبحاث المنشورة في مجلة "ناتشر" و"الساينس“ ونسبة الإشارة إلى تلك البحوث والجامعة في وسائل الإعلام والمجلات العلمية، ونسبة الإشارة إلى الباحثين في السنوات الخمس الأخيرة والأداء الأكاديمي.

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