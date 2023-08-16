ضبط عصابة سرقة الهواتف المحمولة بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الامن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط تشكيل عصابى بالبحيرة تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة".



نجح قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة في ضبط تشكيل عصابى ضم (4 أشخاص - لهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة كفر الدوار) تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة".

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (11) واقعة سرقة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار ، وأرشدوا عن المسروقات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.