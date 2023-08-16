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الأربعاء 16 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

3 ملايين جنيه.. ضبط المتهم بترويج وتداول العملات الافتراضية

ضبط المتهم بممارسة
ضبط المتهم بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال ترويج
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 أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ممارسة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسكندرية) نشاط إجرامى تخصص فى بيع وشراء العملات الإفتراضية على شبكة (الإنترنت) بالمخالفة للقانون ، كما تبين محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق (شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.  
 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بحوزته على (عدد 106 جهاز تعدين العملات الإفتراضية - جهاز كمبيوتر – جهاز حاسب آلى "لاب توب") ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
 

وقدرت أفعال الغسل التى أجراها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (3 مليون جنيه).
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تداول العملات الرقمية المشفرة "الإفتراضية".

الإفتراضية العملات المشفرة الإنترنت