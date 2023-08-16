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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهم بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية بالجيزة

ضبط المتهم بتزوير
ضبط المتهم بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من  ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"  - مقيم بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية والخاصة المنسوبة للعديد من الجهات وإستغلالها فى عمليات النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم  من خلال تزوير تأشيرات السفر والإقامات المنسوبة للعديد من  الدول وإيهام ضحاياه بصحتها وكونها صادرة بالطرق القانونية من جهة إصدارها "على خلاف الحقيقة" نظير حصوله على مبالغ مالية.
 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبتفتيش محل سكنه عُثر على (كمية من المستندات "خالية البيانات" مُعدة للتزوير - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير جهاز  "لاب توب" - طابعة - ماكينتين لقطع  وتغليف الكارنيهات - ماكينة لصناعة الأختام "وبفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة تبين إحتوائها على دلائل تؤكد على نشاطه الإجرامى"- مبالغ مالية عملات "محلية ، أجنبية") من متحصلات نشاطه الإجرامى.
 وبمواجهـة المتهم بما أسـفـرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه. 
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأختام الحكومية وتقليد المحررات الرسمية والعرفية