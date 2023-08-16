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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن العام يواصل ضبط الهاربين من الأحكام القضائية

الامن العام يواصل
الامن العام يواصل ضبط الهاربين من الاحكام القضائية
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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (كفر الشيخ - البحيرة – الإسكندرية - قنا)، من ضبط (تاجر - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ)، محكوم عليه بالحبس (63) سنة وكفالات مالية فى (262) حكم حبس "جزئى – مستأنف" فى قضايا "تبديد – إيصال أمانة". 

كما تم ضبط عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة) محكوم عليه بالحبس (129) سنة وكفالات مالية فى عدد (114) حكم حبس جزئى فى قضايا "تبديد"، وضبط مالك مكتب مقاولات - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية، محكوم عليه بالحبس (83) سنة وكفالات مالية فى عدد (116) حكم حبس "جزئى – مستأنف" فى قضايا "شيكات"، وضبط (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا) محكوم عليه بالحبس (7) سنوات فى عدد (54) حكم حبس "جزئى – مستأنف" فى قضايا "تبديد". 

وبمواجهتهم إعترفوا بصحة الأحكام الصادرة ضدهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تاجر بالحبس كفر الشيخ الإسكندرية قنا