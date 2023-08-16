رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يزور مركز إرسال أبو زعبل

تفقد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الأربعاء، مركز إرسال أبوزعبل للوقوف على سير العمل به.

وأشاد “زين” بجهود جميع العاملين بالمركز فى سبيل تطوير وتفعيل العمل به، وأثنى على مهنية واحترافية الزملاء، كما تقدم العاملين بالمركز بالتحية والتقدير لرئيس الهيئة على دعم الهيئة للعمل والعاملين بالمركز، وأعربوا عن سعادتهم لتوجيهات رئيس الهيئة بتذليل وحل عدد من العقبـات التى تواجههم خلال العمل.

وعقد رئيس الهيئة لقاء مع كافه العاملين بالمركز واستمع لأفكارهم وآرائهم حول تعزيز آليات العمل، حيث أكد لهم على تقديم كافه الدعم والمساندة لتحسين بيئة العمل لهم وتذليل كافة العقبات بما ينعكس على تجويد العمل بشكل أفضل ، وسبل الاستفادة من خبراتهم.

كما أكد لهم أن هناك جهود ومتابعة مستمرة من الهيئة للحصول على مستحقاتهم المالية والوظيفية من تنفيذ الترقيات للزملاء المستحقين الترقي، وايه مستحقات أخرى، وأن الهيئة لا تدخر ايه جهود فى سبيل الحصول على مستحقاتهم سواء من هم فى الخدمة أو المحاليين للمعاش، مضيفا لهم انهم فى القريب العاجل سيجنون ثمار تلك الجهود متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتقدم.

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IMG-20230816-WA0060

IMG-20230816-WA0059

IMG-20230816-WA0058

IMG-20230816-WA0057