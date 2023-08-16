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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إمام عاشور يحصل على مقدم عقده من الأهلي

إمام عاشور لاعب الأهلي
إمام عاشور لاعب الأهلي
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حصل إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مقدم عقده من النادي خلال الساعات الماضية بعد التعاقد معه لال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وصرف النادي الأهلي مبلغ 3 مليون و500 ألف جنيه، للوافد الجديد إمام عاشور وهي قيمة مقدم عقد اللاعب الذي انضم للقلعة الحمراء لمدة 5 مواسم مقبلة قادما من نادي ميتلاند الدنماركي.

ويحصل إمام عاشور مع النادي الأهلي على 12 مليون و500 ألف جنية في أول 3 مواسم وتزيد مليون جنية في الموسمين الأخيرين من العقد الذي يمتد حتي موسم 2027 -  2028 

ويواصل إمام عاشور البرنامج التأهيلي حاليا للتعافي من الإصابة التي يعاني منها بقطع في وتر العضلة الخلفية تعرض له في أبريل الماضي مع ناديه السابق ميتلاند الدنماركي.

إمام عاشور النادي الاهلي مقدم عقده نادي ميتلاند الدنماركي