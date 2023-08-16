بالصور.. هطول الأمطار على سانت كاترين خلال الصيف

شهدت مدينة سانت كاترين، اليوم الأربعاء، سقوط أمطار، وسط فرحة من الأهالي، خاصة قاطني القرى والوديان والتجمعات البدوية، التي تعتمد على المطر في الزراعات الموسمية ورعي الأغنام والإبل.

كانت خرائط الطقس قد كشفت عن حدوث نشاط رعدى قوى الآن على شمال سانت كاترين مع هطول أمطار غزيرة على الجبال قد ينتج عنها جريان المياه عبر الأودية، وسط توقعات باستمرار الحالة الجوية الاستثنائية خلال الأيام المقبلة.

وأرجع خبراء الأرصاد الجوية تغير حالة الطقس في فصل الصيف وسقوط الأمطار وظهور السحب الرعدية بسبب التغيرات المناخية التي لا علاقة لها بفصول السنة.

وأرجعت الأرصاد الجوية تحسن الأحوال الجوية في محافظات الجمهورية كافة منذ نهاية الأسبوع الماضي، حيث انخفضت درجات الحرارة وتكون أقل من المعدلات الطبيعة لها في مثل هذا الوقت من العام بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

في سياق آخر اللواء طلعت العناني، المشرف العام على مدينة سانت كاترين ومشروع التجلي الأعظم، أن إجمالي زوار المدينة اليوم بلغ 500 زائر، من مختلف الجنسيات بجانب الزوار المصريين، لافتا إلى أن السائحين زاروا مدينة سانت كاترين، ودير سانت كاترين الذي يحتوي على الكنيسة الكبرى، وكنيسة العليقة المقدّسة، وكنيسة الجماجم، والمسجد الفاطمي، ومتحف الدير، كما قاموا بزيارة جبل موسى، وجبل المناجاة، ومحمية سانت كاترين، وقبر النبي صالح، ومنطقة وادي حبران التي تضم نقوشًا سيناوية قديمة، وجبل عباس، ومنطقة جبل الصناع التي تضم العديد من الآثار الإسلامية.

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