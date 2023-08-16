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الأربعاء 16 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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تفاصيل سقوط مستريح الغربية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت الاجهزة الامنية اليوم الأربعاء من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 4 أشخاص - مقيمون بمحافظة الغربية) بتضررهم من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ،  إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها. 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتمكنه من الإستيلاء على مبلغ (مليون وسبعة وثلاثون ألف جنيه) مـن المبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها ، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

لتوظيفها بالنصب والإحتيال بالغربية