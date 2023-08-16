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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملة أمنية لضبط الخارجين على القانون بالبحيرة

حملة أمنية بالبحيرة
حملة أمنية بالبحيرة لضبط الخارجين على القانون
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وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة حملة أمنية إستهدفت دائرتى (مركز وقسم شرطة دمنهور ).. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
 ضبط  (12) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (5 بنادق خرطوش – طبنجة – 6 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - خزينة) بحوزة ( 15 متهما " لعدد 9 منهم معلومات جنائية").
 ضبط  (17) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة ( 24 متهما "لعدد 15منهم معلومات جنائية").
 تنفيذ  (1060) حكم قضائى متنوع.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية .
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والهاربين من تنفيذ الأحكام.

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