حملة أمنية لضبط الخارجين على القانون بالبحيرة

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة حملة أمنية إستهدفت دائرتى (مركز وقسم شرطة دمنهور ).. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (12) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (5 بنادق خرطوش – طبنجة – 6 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - خزينة) بحوزة ( 15 متهما " لعدد 9 منهم معلومات جنائية").

ضبط (17) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة ( 24 متهما "لعدد 15منهم معلومات جنائية").

تنفيذ (1060) حكم قضائى متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والهاربين من تنفيذ الأحكام.