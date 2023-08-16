"الداودي" يتفقد مشروع توسعات الصرف الصحي لمدينة قنا

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جوله تفقدية بالمرحلة الثانية من مشروع توسعات الصرف الصحي لمدينة قنا، رافقه المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمهندس محمد علي رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا والمهندس عماد الدين الذوق مساعد رئيس قطاع جنوب الوادى والبحر الاحمر بشركة المقاولون العرب والمهندس ياسر محسوب مدير فرع البحر الأحمر بالشركة والمهندس عبد السلام يوسف مدير مشروعات محافظة قنا بالشركة.

وقد تفقد محافظ قنا، الأعمال النهائية بخط السيب والذي يربط محطة رفع مياه الصرف الصحي المنقاة بموقع صرف المياه المعالجة بطول ٤ كيلو متر وقطر ٩٠٠ مم، والذي يعد حل دائم ونهائي لمشكلة التخلص الأمن من مياه الصرف الصحي المنقاه.

كما استمع المحافظ، إلى شرح تفصيلي عن مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحى الصالحية المرحلة الثانية والتي تعمل بنظام الحمأة النشطة التقليدية بطاقة تصميمية 55 الف م3/ يوم وقامت شركة المقاولون العرب بأعمال التنفيذ تحت إشراف الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي ، وتستقبل المحطة مياه الصرف من 4 محطات رفع "الحصواية، الكنوز، المدينة الصناعية، الشيخ ركاب".

ويتكون المشروع من محطة رفع المياة المنقاه ومحطة رفع الحمأة وأحواض (الترسيب الابتدائي - الترسيب النهائي - تجفيف الحمأة - تركيز الحمأة - التهوية - المزج بالكلور) ومبني الإدارة ومبني ضواغط الهواء ومبني المحولات ومبني الكلور والمخزن والورشة.