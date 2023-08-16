تنسيق 2023..عبد الغفار يؤكد تخفيض الحد الأدنى بكليات الأدبي في الجامعات الخاصة والأهلية

أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الرسمي والمتحدث الإعلامي، صحة ما تداول عن تخفيض الحد الأدنى لبعض كليات الشعبة الأدبية بالجامعات الخاصة.

وتابع عبد الغفار في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه بالفعل تم تخفيض الحد الأدنى لكليات "التكنولوجيا الحيوية- تكنولوجيا العلوم الصحية، العلوم الأساسية، الفنون التطبيقية، الإعلام، اللغات والترجمة، الاقتصاد والإدارة، التربية، العلوم الاجتماعية، السياحة والفنادق، الحقوق والقانون، التمريض، الآثار، العلوم السينمائية"، لتكون نسبة الحد الأدني لهم 53% بدلاً من ٥٥٪.

وكان قد أكد الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، فتح باب التقدم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية، بداية من الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري.

وأضاف متحدث التعليم العالي، أن التقديم سيكون بنظام التقديم الإلكتروني المباشر لكافة الكليات في الجامعات الخاصة والأهلية طبقًا للحدود الدنيا للتقدم، حيث تم فتح باب القبول للحاصلين على الثانوية العامة المصرية مع استمرار قبول الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية طبقًا للحد الأدنى للتقدم لكل منها.

ويمكن للطالب التقدم للجامعة التي يرغب في الالتحاق بإحدى كلياتها إلكترونيًا من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات، ويُتاح التقدم للطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2022 /2023، كما يحق للطلاب الحاصلين على شهادتهم في العام الدراسي السابق 2021 /2022 التقدم أيضًا، وفقًا للحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، وسيتم قبول أوراق الطلاب إلكترونيًا.

وكانت قد أعلنت وزراة التعليم العالي عن الحدود الدٌنيا ، حيث بلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة، وجامعة النيل الأهلية، والمصرية للتعليم الإلكتروني، والفرنسية، وجامعة المنصورة الجديدة 80 في المائة لكليات الطب، و78 في المائة لكليات طب الأسنان، و76 في المائة للعلاج الطبيعي، و72 في المائة للصيدلة، و68 في المائة للطب البيطري والهندسة وعلوم الحاسب، و55 في المائة للكليات النظرية.

كما بلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق جامعات الجلالة والعلمين 77 في المائة لكلية الطب، و76 في المائة لطب الأسنان، و74 في المائة للعلاج الطبيعي، و71 في المائة للصيدلة، و66 في المائة للهندسة، و61 في المائة لعلوم الحاسب، و55 في المائة للكليات النظرية.

أما جامعة الملك سلمان وجامعة سيناء، وجامعة الإسماعيلية الأهلية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية، فبلغ الحد الأدنى للتقديم في كليات الطب 75 في المائة، و74 في المائة لطب الأسنان، و72 في المائة للعلاج الطبيعي، و70 في المائة للصيدلة، و66 في المائة للطب البيطري، و65 في المائة للهندسة، و60 في المائة لعلوم الحاسب، و55 في المائة للكليات النظرية.

ويشمل التقدم في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

27 جامعة، وهي: 6 أكتوبر، أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، ومصر للعلوم والتكنولوجيا، ومصر الدولية، والألمانية، والأهرام الكندية، والبريطانية في مصر، والحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، وفاروس، والنهضة، والمستقبل، والمصرية الروسية، والدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وهليوبوليس، والجيزة الجديدة، ودراية، وبدر بالقاهرة، وحورس، والمصرية الصينية، وميريت، وسفنكس، والسلام، وبدر بأسيوط، والصالحية الجديدة، والحياة، ومايو، وسيناء بفرعيها "فرع القنطرة – فرع العريش".

وتشمل الجامعات الأهلية وعددها 20 جامعة: الجلالة، العلمين الدولية، الملك سلمان الدولية، المنصورة الجديدة، المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، النيل الأهلية، الأهلية الفرنسية في مصر، مصر للمعلوماتية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، المنيا الأهلية، المنوفية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، الإسكندرية الأهلية، بني سويف الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية.