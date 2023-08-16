قرار عاجل من الاتحاد الأفريقي بشأن النيجر

كشفت صحيفة لوموند الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن مجلس الأمن التابع للاتحاد الأفريقي قرر عدم استخدام القوة في النيجر.

وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية عن مصدر في الاتحاد الإفريقي أن التدخل العسكري في النيجر قد يؤدي إلى مذبحة.

وكان أعلن المجلس العسكري في النيجر إنه على استعداد للحوار لتسوية أزمة إقليمية سببها الانقلاب العسكري، الذي وقع في يوليو، بينما دعت موسكو وواشنطن إلى حل سلمي للوضع.

وطالبت القوى الغربية وحكومات إفريقية ديمقراطية قادة الانقلاب في النيجر إلى إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم، المحتجز منذ 26 من الشهر الماضي، إلى السلطة لكن المجلس العسكري رفض ذلك ورفض مساعي التفاوض.