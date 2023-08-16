الوكرة القطري ينعش خزينة الأهلي بـ3 ملايين و250 ألف دولار

أرسل نادي الوكرة القطري، خلال الساعات الماضية قيمة صفقة التعاقد مع حمدي فتحي لاعب خط وسط النادي الأهلي السابق والذي تعاقد معه الفريق القطري خلال الميركاتو الصيفي.

وتسلم مسئولو النادي الأهلي مبلغ 3 ملايين و250 ألف دولار قيمة الصفقة لتنتعش خزينة القلعة الحمراء بمبلغ مالي كبير.

وانتقل حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الوكرة القطري، بعد مفاوضات استمرة لفترة طويلة وعقب موافقة مارسل كولر المدير الفني للفريق على رحيل اللاعب للاحتراف.

ووقع حمدي فتحي على عقد لمدة 4 مواسم مع الوكرة القطري مقابل 3 ملايين و250 ألف دولار يحصل عليها الأهلي ونصف مليون دولار امتيازات تتعلق بنسب المشاركة وتسجيل الأهداف، بجانب 20% من عائد بيع اللاعب مستقبلا.

ولعب حمدي فتحي مع الأهلي 152 مباراة في كل البطولات، سجل 14 هدفاً وصنع 9، وتوج مع المارد الأحمر بدورى أبطال أفريقيا 3 مرات وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين والسوبر الأفريقى مرتين والسوبر المحلى مرتين وكأس مصر مرتين بجانب الدورى مرتين .