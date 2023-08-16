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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يفوز على بطل الجزائر في أولى مباريات البطولة العربية لكرة اليد

يد الزمالك
يد الزمالك
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حقق فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك، الفوز على نظيره وفاق عين توتة الجزائري، بنتيجة 34-28 فى أول مواجهاته بالبطولة العربية التي تستضيفها السعودية والمؤهلة لكأس العالم للأندية " سوبر جلوب .

وشهد الشوط الأول فوز الزمالك بنتيجة 18-13 ، ويشارك أيضا من مصر فريق البنك الأهلى .

 

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وأسفرت قرعة البطولة العربية للأندية لكرة اليد عن وقوع الزمالك بالمجموعة الثانية، والبنك الأهلي بالمجموعة الأولى.

وضمت مجموعة الزمالك (الهدى السعودي- العربي الكويتي- وفاق عين التوتة الجزائري- الشعلة اليمني)، فيما تضم المجموعة الأولى (البنك الأهلى من مصر- مضر السعودي- الكويت الكويتي- الجزيرة الإماراتي- الحشد العراقي).

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