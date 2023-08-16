بمشاركة الأهلي| 7 سبتمبر.. موعد قرعة كأس العالم للأندية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” موعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية، والتي يشارك بها النادي الأهلي خلال شهر ديسمبر المقبل في المملكة العربية السعودية.

ويشارك الأهلي في مونديال الأندية للمرة التاسعة في تاريخه بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي فى المباراة النهائية.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 7 سبتمبر المقبل موعدًا لإقامة قرعة بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة 12-22 ديسمبر 2023 وأكد فيفا أن القرعة ستقام بأحد فنادق مدينة جدة، بحضور ممثلي الفرق المشاركة في المونديال.



الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023

ويشارك في البطولة المقبلة لكأس العالم للأندية كل من الأهلي، واتحاد جدة السعودي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وأوكلاند سيتي النيوزلندي، وكلوب ليون المكسيكي، وأراوا الياباني، في انتظار بطل أمريكا الجنوبية.

ويحصل بطل كأس العالم للأندية على 5 ملايين دولار، والوصيف يحصل على 4 ملايين دولار، بالإضافة إلى مليوني ونصف المليون دولار للمركز الثالث، ومليوني دولار لصاحب المركز الرابع، بينما يحصل صاحب المركز الخامس على مليون ونصف المليون دولار، وصاحب المركز السادس على مليون دولار، وينال صاحب المركز السابع نصف مليون دولار.