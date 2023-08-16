باهر المحمدي يودع زملاءه بالإسماعيلي.. صور

حرص باهر المحمدي، مدافع فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، المنتقل حديثًا للنادي المصري البورسعيدي، على الحضور لمران الدراويش اليوم، لتوديع زملائه بالفريق قبل الانضمام إلى صفوف الفريق البورسعيدي.

ونشر الموقع الرسمي للإسماعيلي، صور تواجد باهر المحمدي اليوم في مران المصري، معلقًا عليها: «هي أشياء لا تشترى دائما ابن النادي غير.. المحمدي يودع زملاءه بالدراويش بلقطات تذكارية بعد رحيله إلى النادي الشقيق "المصري" البورسعيدي .. شكرا يا باهر».

وأعلن الإسماعيلي انتقال باهر المحمدي إلى صفوف المصري، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، وتنازل اللاعب عن مستحقاته المالية لدى النادي.

ويواصل النادي المصري، تدعيم صفوف الفريق، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، بعد ضم كلا من محمد الشامي وسمير فكري وميدو جابر وأحمد عيد.