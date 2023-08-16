الدفاع الروسية تكشف تطورات القتال على الجبهة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن مجموعات مهاجمة تابعة لتجمع قوات "الغرب" نفذت هجوما وحسنت مواقعها على الخط الأمامي على اتجاه كوبيانسك.

وجاء في بيان الدفاع: "على اتجاه كوبيانسك، نفذت وحدات الهجوم التابعة لمجموعة "الغرب" من القوات، عمليات هجومية ضمن قطاع عملياتها المحددة وحسنت الوضع على طول خط المواجهة".

وأضافت الدفاع أنه تم صد، بدعم من الطيران ونيران المدفعية، تسع هجمات لمجموعات هجومية من ألوية الهجوم الجوي 14 و32 و44 و95 في مناطق نوفوسيلوفسكوي وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وأولشانا و سينكوفكا في منطقة خاركوف.

وشنت القوات الروسية، يوم أمس الثلاثاء، هجوما باستخدام الدبابات، استهدف تحصينات ومقرات ومستودعات أوكرانية، تخفت في حزام من الغابات، ودمرتها بعد استهدافها بالقذائف.